Pass e vaccini, senza buon senso non resta che l'obbligatorietà

Guardiamo all’Australia. Lì soltanto il 3 per cento della popolazione si è vaccinato, ma le autorità decidono lockdown a rotta di collo. A Sidney (5 milioni di abitanti= Roma+Milano+Bologna+Firenze) sono bastati 97 casi di contagio a portare il lockdown fino al 31 luglio. Nello stato di Victoria ne sono bastati 18 per far proclamare un lockdown di cinque giorni.

È un esempio che ci piace? Direi di no. Ma a Roma è bastato un modesto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati