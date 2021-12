I No vax in lockdown a tutela della libertà

Se la matematica non è un’opinione e anzi addirittura “è politica”, come afferma fin dal titolo il libro di una giovane scrittrice munita di dottorato di ricerca in scienza della probabilità come Chiara Valerio, basterebbe attenersi ai numeri. Per capire che sta succedendo nelle nostre vite da due anni destabilizzate dal Covid, per imboccare la direzione appropriata a farci uscire dal tunnel, quindi per compiere le scelte politiche giuste, ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati