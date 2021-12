Perché resta solo ​l'obbligo di vaccino

In principio fu Wuhan. E ancora non sappiamo se il virus sia scappato da un laboratorio o dal mercato dei pipistrelli. Il Covid in Cina e nel resto del mondo era del tutto sconosciuto. Il vaccino non era nemmeno stato pensato. Poi, nel 2020, è arrivata quasi subito la variante Alfa, dall’Inghilterra. Dopo sono spuntate la Beta in Sud Africa, la Gamma in Brasile che sembrava dover essere devastante, l’indiana Delta che ancora oggi è la più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati