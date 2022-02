La terza dose «tradita» dalla fascia di popolazione compresa fra i 20 e i 50 anni. Dicono questo i dati del ministero della Salute in relazione all’incidenza della dose booster, raccomandata per ottenere una maggiore protezione al Covid. Ma, come vedremo, i motivi di questa «disaffezione», non stanno solo nei numeri ma in un mix esplosivo di altri fattori «esterni».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati