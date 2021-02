La crisi di governo e il Sud sparito

C’è ancora il Sud tra le priorità del Paese, nelle ore prima della formazione del governo Draghi? A giudicare dal silenzio, assordante ma soprattutto trasversale alle forze politiche, su quella che fino a pochi giorni fa sembrava la vera centralità dell’agenda politica, specie in funzione del Recovery Plan, il dubbio s’insinua. Tra tatticismi, vere o presunte pregiudiziali, del tema Sud – decisivo per consentire all’Italia di avere la più massiccia dotazione europea di risorse del Next Generation Eu – si fa fatica a trovare traccia.

La politica indica genericamente, quando va bene, la riduzione delle disuguaglianze come uno degli obiettivi che dovrà porsi il nuovo esecutivo: ma questo non vuol dire nulla, in concreto. Ormai è chiaro che non esiste più solo il divario, irrisolto e sempre più ampio, tra i cittadini del Meridione e del Nord: le differenze sociali ed economiche sono maturate in questi ultimi anni anche all’interno delle macroaree territoriali più sviluppate, anch’esse costrette a frenate importanti. Non a caso è nato un dibattito, più o meno strumentale, su una presunta “questione settentrionale” come contrappeso, politico e imprenditoriale, a quella meridionale, in realtà da sempre ben più urgente e preoccupante per il futuro stesso del Paese, di tutto il Paese. Bene ha fatto ieri a “Radio anch’io” su Radio Uno il direttore della Svimez, Luca Bianchi, a ricordare che “il Recovery Fund è l’ultima occasione per il sistema economico meridionale di connettersi al processo di crescita del Paese attraverso un rilancio degli investimenti sul sistema produttivo e nelle infrastrutture sociali”. Ma di sicuro dei giorni in cui si ripeteva che “senza il Sud non riparte l’Italia”, si formava l’intergruppo di parlamentari meridionali per difendere l’allocazione delle maggiori risorse europee al Mezzogiorno e si aggiungevano fondi nazionali per accrescere gli investimenti del Recovery Fund italiano (in bozza) per quest’area, sembra non restare che una vaga memoria. Cresce di conseguenza la curiosità per come Draghi e il suo governo si posizioneranno su questo fronte, specie ora che si profila una maggioranza di unità nazionale ma con differenze non proprio trascurabili proprio sul versante Sud. Lo stesso Bianchi ha rilanciato le parole con cui nel 2009 l’allora governatore della Banca d’Italia intervenendo sul Sud ne aveva sottolineato i tanti, troppi ritardi rispetto al Centro Nord in termini di servizi essenziali per i cittadini e le imprese. In quell’occasione Draghi aveva auspicato che il Mezzogiorno diventasse questione nazionale, «non retoricamente ma con ragionato pragmatismo. Ogniqualvolta si disegni un intervento pubblico nell’economia o nella società occorre avere ben presenti i divari potenziali di applicazione nei diversi territori e predisporre ex ante adeguati correttivi».

Sembra oggettivamente un metodo credibile, persino inevitabile visto che undici anni dopo il divario non solo è aumentato ma sembra fare da calamita ormai anche verso di Regioni del Centro e del Nord, finite in crisi ben prima della pandemia. È inoltre difficile non leggere in quelle parole la perfetta sintonia con ciò che sin dal suo insediamento al Quirinale, ha sempre sostenuto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il più autorevole sostenitore dell’esigenza di abolire il divario e rilanciare la crescita del Sud. Solo che poi tocca alla politica fare sintesi e tradurre le parole in scelte concrete. Ed è qui che nascono le perplessità, anche di questi giorni. Sarebbe comodo ricordare ora che quello spazzato via dalla crisi politica è stato il governo più a trazione meridionale che si ricordi, e non solo perché la maggior parte dei suoi ministri era di origine sudista. Certe misure, come la fiscalità di vantaggio per le imprese o l’accelerazione della spesa dei fondi europei nel 2020, nonostante i lockdown, non si sono fatte per caso o per miracolo.

Ma il punto non è questo e tanto meno può esserlo un anacronistico ritorno a rivendicazioni Nord-Sud che soprattutto oggi non hanno più alcuna ragione di essere, al pari dei vecchi piagnistei di un tempo. Il punto vero è capire se il Mezzogiorno è, al di là e a prescindere dalle parole della politica (quando ci sono) la vera priorità di questo Paese. Capire cioè se lo choc politico deciso dal Presidente della Repubblica e affidato all’italiano più rappresentativo del mondo produrrà effettivamente quello che il Sud ha il diritto di aspettarsi. Ovvero, una crescita senza compromessi e incertezze, senza annunci e paure, condivisa dall’estremo Nord a Pantelleria, destinata a durare al tempo e ai governi che verranno. Ora che bisogna salvare l’Italia questo sembra non solo indispensabile ma forse persino possibile. A patto di crederci.



