Chi afferra l'eredità draghiana

L’ora della irresponsabilità. La caduta di un governo e la fine di una legislatura quando di tutto l’Italia potrebbe aver bisogno meno che della caduta del governo e della fine anticipata della legislatura. Ma questo vale, tutt’al piú, a titolo di semplice recriminazione, e in verità, dopo il surreale spettacolo di un premier spinto alle dimissioni senza che nessuno, nella maggioranza, si sia preso la briga di votargli contro, è lecito chiedersi che governo sarebbe stato quello che avesse superato la prova e fosse rimasto in carica in questo clima, in un quadro politico così palesemente deteriorato. In fondo l’estrema franchezza con cui il presidente del Consiglio si è rivolto ai partiti e al Parlamento scontava già la distanza ormai prodottasi tra il premier, da una parte, e Cinque Stelle e Lega dall’altra (con Forza Italia che si è supinamente accodata, in una posizione definitivamente subalterna a quella assunta da Salvini).

Ma i due mesi, all’incirca, che separano il Paese dal voto, possono essere l’ora della responsabilità, per chi almeno ha vissuto la fine del governo Draghi come un drammatico fallimento. Coerenza vorrebbe infatti che all’accusa di irresponsabilità mossa a chi ha fatto cadere Draghi seguisse una ricomposizione del quadro politico nella direzione opposta, lungo l’asse indicato dalle politiche del governo uscente. Diciamolo senza troppi giri di parole: se Renzi, se Calenda, se i ministri Gelmini e Brunetta che hanno abbandonato Forza Italia in polemica con la scelta di Berlusconi di non votare la fiducia, se Luigi Di Maio, se le altre formazioni di centro, di vecchio e nuovo conio, non riusciranno a mettersi insieme, se prevarranno personalismi e ipocrisie, narcisismo e dispetti, rivalità e interessi di bottega, allora l’ombra lunga dell’irresponsabilità si estenderà anche su di loro, inescusabilmente.

Più in generale, la vicenda politica che si è consumata in queste ore ha se non altro il pregio della chiarezza. Non c’è bisogno di ventilare chissà quali dubbi e sospetti sulle simpatie putiniane dei protagonisti del draghicidio. C’è , a maggiore evidenza, il fatto che a non sostenere Draghi siano le forze che in Europa hanno qualche problema di posizionamento: vale per Fratelli d’Italia, che, stando da sempre all’opposizione, ha perlomeno il merito della coerenza, e vale per Lega e Cinque Stelle, che hanno parecchio tentennato circa la loro collocazione nel quadrante europeo, e conseguentemente tentennato pure sull’appoggio al governo. Fa eccezione Forza Italia, che invece sta saldamente dentro il Ppe, ma la cosa fa così tanto Impressione che Manfred Weber, leader dei popolari europei, ha avuto bisogno in queste ore di riprendersi dalla sorpresa e di ricevere qualche supplemento di spiegazione circa la posizione assunta dal Cavaliere. E non è un caso nemmeno che sia proprio tra le file degli azzurri che si sia prodotta la spaccatura più vistosa e profonda, con l’abbandono di Gelmini e Brunetta: una dinamica che, in un’ottica di sistema, non differisce di molto da quella che ha interessato i pentastellati, con la nascita di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio. Si vedrà se la Lega si manterrà unita, o se lo scivolamento del centrodestra di governo verso la leadership di Giorgia Meloni non avrà pure lì qualche contraccolpo, in futuro.

Ma c’è per tutti una strada tracciata e un discrimine chiaro. E non c’è neppure bisogno di tirare Draghi per la giacchetta, di sperare in improvvise discese in campo e in nuove supplenze che, alla fin fine, non tolgono mai le castagne dal fuoco del confronto politico. La cui posta in gioco, però, è adesso chiara: atlantismo, europeismo, sostegno senza incertezze all’Ucraina, agenda sociale dentro un quadro di riforme ed equilibrio di bilancio, standard europei in materia di diritti, accoglienza, ambiente e immigrazione. Non è abbastanza per capire il Paese da che parte sta, che strada intende prendere? Di sicuro dovrebbe bastare per avviare quel riavvicinamento tra le molte e diverse schegge del sistema politico, che su tutti i punti indicati hanno posizioni sostanzialmente analoghe, e che quindi non si capirebbe perché, nonostante l’appuntamento elettorale ormai incipiente, non riescano a dare vita a un progetto unitario, a uno slancio federatore.

Draghi, in Parlamento, ha accusato i partiti di avere accentuato negli ultimi mesi gli elementi di distinzione, rendendo la vita impossibile al governo. Sarebbe perlomeno paradossale se ora i draghiani, dentro e fuori i fantasmi di coalizione che ancora sopravvivono a destra come a sinistra, nelle vecchie e nelle nuove formazioni, grandi, piccole o piccolissime, facessero a loro volta prevalere le differenze e non riuscissero a rivendicare come eredità comune l’esperienza del governo di cui hanno sostenuto le politiche. Più ancora che paradossale, sarebbe l’ultimo rintocco di irresponsabilità, nell’ora più difficile per il nostro Paese. E non è affatto sicuro che possiamo permettercelo.