Un interessante articolo sull’ultimo numero della prestigiosa “Revue des deux mondes”, la più antica rivista europea di varia umanità, consente di riflettere con cognizione di causa ai cosiddetti valori asiatici, alla loro differenza rispetto allo stile di vita europeo, nonché all’impatto di questi elementi sulla crisi ucraina. L’autore dell’articolo è Bernard Stevens, gran conoscitore del continente asiatico e delle sue culture.

Stevens parte dall’esistenza d’un vero e proprio “rinascimento asiatico”, rivendicato con orgoglio identitario dopo secoli di dominazione dell’Oriente da parte degli Occidentali. Ciò che Federico Rampini aveva chiamato “L’impero di Cindia” (Mondadori, 2006) non smette di prosperare in forza del suo pragmatismo, capace di prendere in prestito dall’Occidente le ricette del successo industriale, senza però adottarne le convinzioni ideologiche, ma sviluppando con fierezza la difesa di un’identità asiatica, alla quale ovviamente si collegano interessi antioccidentali, ma al cui interno emergono anche specificità e differenze locali, in cui cerca di insinuarsi la diplomazia internazionale.

Il caso più clamoroso è la Cina, dove si parla molto di “valori asiatici”, ma in realtà si afferma e si esalta un modello nazionale, anzi imperiale del tutto autoreferenziale. Rinunciando alla rottura radicale col proprio passato millenario, portata avanti in maniera estrema dal maoismo ai tempi della “rivoluzione culturale”, l’era di Xi Jinping, cominciata nel 2012, è stata caratterizzata da un sempre più accentuato riferimento alla Cina premoderna. La grandezza della sua tradizione imperiale viene allora considerata come l’unica capace di superare contemporaneamente i fallimenti del sovietismo e dell’americanismo. Soltanto i valori autoctoni, cioè quelli che hanno garantito il successo economico del Paese, meritano di essere considerati davvero universali, a differenza dei valori dell’illuminismo europeo, esportati a livello planetario dall’aggressività occidentale nel secolo britannico (l’Ottocento) e in quello americano (il Novecento). In opposizione alle gerarchie dei valori occidentali, per la visione del mondo cinese la responsabilità deve sempre precedere la libertà, il dovere deve contare più dei diritti, la comunità più dell’individuo, l’armonia deve prendere il posto del conflitto. Dietro la retorica della benevolenza e della pace universale, emerge però la realtà d’un imperialismo autocratico, centralizzato e autoritario, che si basa su un sistema tributario assai poco intriso di morale confuciana e si regge grazie alla propria superiorità non certo morale ma militare, manifestando così d’essere colpito da tutte le tare che l’ideologia asiatica rimprovera al solo Occidente.

Ne consegue una pericolosa abolizione d’ogni forma di valori comuni. I diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto, riconosciuti finora come universalmente validi dalla maggioranza degli Stati del pianeta, vengono derisi e relativizzati. L’unica cosa che resta nelle relazioni internazionali è il gioco degli interessi economici e il ricorso alla forza delle armi.

L’appoggio esplicito della Cina alla Russia va in questa direzione e fa della crisi ucraina un ulteriore tassello del confronto secolare tra Oriente e Occidente, che si trascina il riallineamento d’una parte considerevole del pianeta alla causa antioccidentale. Si sbaglierebbe, però, a interpretarlo come una scelta ideologica dell’autoritarismo contro la democrazia. In quel riallineamento svolge un ruolo decisivo il risentimento contro l’Europa occidentale e l’America del Nord, che affonda le sue radici nell’epoca del colonialismo politico ed economico e di cui l’Occidente s’ostina a non tener conto.

L’analisi di Stevens si conclude con alcune osservazioni sull’India, il cui ruolo nella crisi ucraina, che fino ad oggi è già stato diverso da quello cinese, in prospettiva potrebbe acquisire una più marcata autonomia. Infatti, i valori asiatici difesi e sostenuti dall’India mostrano una loro specificità che potrebbe impedire l’appiattimento delle posizioni indiane su quelle cinesi. Benché certamente l’India condivida con tutti i Paesi asiatici un forte risentimento nei confronti dell’Occidente, sicuramente accentuato dal nazionalismo del governo Modi, è ancora permesso sperare che i fondamenti costituzionali della Repubblica indiana continuino a ispirarsi ai “valori universali” contestati in Cina, spingendo la più grande democrazia del mondo a defilarsi ancor più esplicitamente dall’appoggio all’aggressione russa dell’Ucraina.