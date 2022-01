Crollo al cimitero di Poggioreale, a Napoli scatta il blitz: nel mirino dei pm gli allarmi inascoltati

Vogliono capire tutto di quel progetto, a partire dalla fattibilità del lavoro da svolgere, fino alle eventuali modifiche messe in campo in corso d’opera. Vogliono verificare eventuali segnalazioni (capitolo allarmi inascoltati), ma anche mettere a fuoco gli aspetti economici del lavoro (capitolo finanziamenti sbloccati). Sono questi i punti che spingono la Procura a mettere in moto le indagini sul crollo di una parte del cimitero di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati