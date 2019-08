Hong Kong, da dove nasce la protesta degli ombrelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 31 Agosto 2019, 23:14

Ormai sembra diventata una consuetudine, se non un tormentone. In una società che non si dimostra più all’altezza di esprimere forze politiche dotate di una capacità organica di programmazione politica – da noi, i vecchi partiti bene o male ci riuscivano -, si moltiplicano le manifestazioni di folle, spesso di masse, che protestano a colpi di slogan e magari di atti di violenza contro persone e cose e che, al posto della sistematicità delle proposte, scelgono la periodicità dei loro shows....