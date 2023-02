Ieri sera Napoli è stata ancora una volta protagonista in tv con l’attesissima prima puntata di «Resta con me», la fiction nella quale brilla la piccola stella Mario Di Leva. La presenza della città in prima serata in tv ormai è una costante, merito delle bellezze della città ma soprattutto dell’intenso lavoro della Campania Film Commission presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma. All’ombra del Vesuvio il cinema e le serie hanno trovato accoglienza e sostegno. Entro la fine dell’anno, troveranno anche una sede fisica con l’inaugurazione, a Bagnoli, del «Distretto campano audiovisivo», diecimila metri quadri di spazi a disposizione del mondo delle produzioni cinetelevisive, con particolare attenzione agli incubatori di nuove iniziative e alla formazione di maestranze con competenze specifiche per il settore.



Da stamattina il cuore di Napoli sarà travolto dalle cineprese. Sono in corso le riprese de «L’amica geniale» che da settimane è in fase di preparazione in città e che nelle prossime due settimane arriverà a piazza Mercato e nei vicoli di San Gregorio Armeno. È in fase di avvio anche la nuova prova da regista di Marco D’Amore il quale, dopo aver raccontato con successo la sua «Napoli Magica», inizia a girare «Caracas», tratto dal libro Napoli Ferrovia di Ermanno Rea che vede Toni Servillo come protagonista: D’Amore per adesso, in questa fase di avvio, si muoverà tra via Anticaglia (da stamattina e per tre giorni), poi si sposterà al Lavinaio a partire dal primo marzo, è prevista anche una intera giornata di riprese all’interno del ristorante «Mimì alla ferrovia» .

Alla fine dello scorso anno nel centro storico è planata la macchina da cinema hollywoodiana di «The Equalizer 3» con Denzel Washington a suo agio tra i vicoli della città e pronto a farsi abbracciare dal calore e dall’affetto dei napoletani.Da poco è stata girata l’ultima scena della serie Disney «», con Serena Rossi protagonista di una storia fantastica ambientata nella Napoli meno conosciuta dove dodici ragazzini inseguono le tracce del loro supereroe, Uonderboi, che è un misto fra il munaciello e Robin Hood.Concluse da qualche settimana anche le riprese della quarta stagione, il mondo delle serie tv è pronto già a ripartire. A fine mese inizieranno le riprese della serie «L’inganno» di Pappi Corsicato, subito dopo riprenderanno i ciak digiunto alla quarta stagione, in contemporanea si girerà anche la terza serie di Mina Settembre mentre a Salerno torneranno le cineprese per la seconda stagione de «L’avvocato Malinconico».

APPROFONDIMENTI Il post di De Luca: «Troisi testimone straordinario della cultura di Napoli» Malena a Napoli, l'autobiografia della pornostar: «Pura è il modo in cui mi sento io» Marisa Laurito confermata alla direzione del teatro Trianon Viviani per altri tre anni



L’attesa più grande è per il ritorno a Napoli di due registi vincitori di premi Oscar, Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores. Quest’ultimo, che a Napoli è stato a girare nel 2000 per il suo «Denti», sarà il primo a tornare nella sua città, tra un mese, per iniziare le riprese dell’attesissimo Napoli-New York, prodotto da Paco Cinematografica. Si tratta di un film scaturito da un soggetto scritto da Federico Fellini con Tullio Pinelli, ambientato nella Napoli del dopoguerra dove si muovono due scugnizzi costretti a cercare fortuna in America. Per realizzare il film è stato necessario un intenso lavoro di identificazione dei luoghi dove ambientare le riprese e c’è stata anche un’approfondita selezione dei giovani attori chiamati a interpretare i protagonisti.

Con l’inizio dell’estate tornerà a Napoli anche Paolo Sorrentino per girare un film che si muoverà sulle tracce della sirena Partenope. Dopo aver silenziosamente travolto la città nel 2020 con l’autobiografico «È stata la mano di Dio», Sorrentino stavolta si cimenta nel confronto con il mito della fondazione di Napoli. Le anticipazioni spiegano che molta parte del film si muoverà tra lungomare e Castel dell’Ovo, luogo d’elezione del mito della sirena che generò la città di Napoli. La maggior parte dei dettagli resta avvolta dal segreto, così come la composizione completa del cast nel quale sembra già inserito il nome del 24enne Giampiero De Concilio (Gomorra 5, Un giorno all’improvviso) al quale si affiancherà una modella ventenne napoletana della quale, per adesso non è ancora ufficiale il nome.

C’è attesa anche per una grande produzione internazionale, «La rinuncia del Principe», produzione serbo/italiana basata sulla figura del poeta e principe montenegrino Petar II Petrović Njegoš, nominato capo della chiesa e del popolo montenegrino a metà ‘800, che si trasferì a Napoli per dare sollievo al fisico debilitato dalle malattie. La produzione da settimane è in cerca delle location adatte e ci sono trattative con la Soprintendenza per ottenere i permessi di girare in luoghi storici della città.



Si consacra per un altro anno l’appuntamento natalizio con Eduardo De Filippo che, quest’anno, sarà affidato alla regia di Alessandro Gassmann. Nel 2020 la prima produzione del classico «Natale in casa Cupiello», seguito l’anno successivo dalla doppietta «Sabato, domenica e lunedì» e «Non ti pago». Nell’ultimo Natale è stata la volta di Filumena Marturano che ha visto protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, la prossima produzione eduardiana, che prenderà il via all’inizio dell’estate, sarà «Questi fantasmi», al quale Gassmann sta già lavorando anche se non ci sono dettagli sui nomi che comporranno il cast.