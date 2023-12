Quell’impianto, monumento di storia del quartiere e dell’intera città, è da 94 anni un simbolo del Vomero. È lo stadio in piazza 4 Giornate, dal 1959 intitolato ad Arturo Collana pioniere del giornalismo sportivo, dove sono entrate in azione le gru per demolire le tribune nell’indispensabile maquillage gestito dalla Regione. Non è il piccone del Risanamento, che a fine ‘800 stravolse l’assetto urbanistico di mezza città scatenando nostalgie romantiche di poeti come Ferdinando Russo, ma la visione dello stadio nei modellini dei progettisti proietta un paesaggio assai diverso da quello che si stava sbriciolando da solo. Sguardo al futuro, ma nel passato del Collana c’è parte della storia del Vomero.

Fu il regime fascista ad annunciare, al suo settimo anno di vita, la realizzazione di stadi e piscine per la «salute fisica della gioventù». Impianti in tutt’Italia e per Napoli si pensò a un ormai indispensabile stadio pubblico, nell’allora periferico quartiere Vomero. Di quell’impianto si era parlato già nel 1925, individuando l’area di 23mila metri quadri di proprietà delle Ferrovie dello Stato. A promuovere l’iniziativa, il prefetto, che era anche alto commissario per le opere pubbliche, Michele Guaccero Castelli. Nacque un comitato di cui facevano parte il costruttore Gaetano Marcolini e l’avvocato Natale Schiassi. Il comitato fu trasformato in Ente per il Campo sportivo del Littorio, presieduto dal deputato Nicola Sansanelli. Del progetto si occupò l’ingegnere Marcolini, nominato direttore dei lavori, affiancato da Amedeo D’Albora. La prima concessione su 22mila metri quadri non bastò e fu ampliata a 42.500 metri quadri. Otto ingressi, un ampio parcheggio auto, lavori di livellamento con colmate.



Per i fondi necessari, l’Ente promosse sottoscrizioni pubbliche, che arrivarono a un milione e 600mila lire. Donò anche Enrico De Nicola, futuro capo dello Stato repubblicano, che diede 20mila lire del suo onorario di avvocato nel processo per la morte di Aurelio Padovani. L’inaugurazione, ma solo di parte dell’impianto, fu fissata nel settimo anniversario della marcia su Roma: il 27 ottobre 1929. Su 7 colonne, Il Mattino titolò: «Il campo sportivo napoletano del Littorio capace di 40.000 spettatori». Era passato un anno e 9 mesi dal 15 gennaio 1928, giorno della prima pietra. Lavori rapidi, ma parziali, e lo stadio poteva accogliere solo 8000 spettatori. Per ultimarlo, occorreva un altro anno.

Al rione Luzzatti, il Napoli del presidente Giorgio Ascarelli aveva dal febbraio 1930 il suo campo, poi ceduto al Comune nel 1933. Ma la squadra giocò al Vomero parte del 1934 e poi l’ultima fase del torneo del 1942 in piena guerra, con gare disputate al mattino per fuggire in caso di bombardamenti. Quell’ampio recinto fu utilizzato come campo di prigionia dal colonnello tedesco Walter Scholl per i napoletani catturati nella rivolta delle 4 giornate a fine settembre 1943. Alcuni furono fucilati e sepolti a ridosso della curva nord. È lo stadio vomerese, allora ancora chiamato Littorio, a comparire da location fedele alla storia nel film di Nanni Loy «Le quattro giornate di Napoli».

Nel dopoguerra, il Napoli giocò 12 anni al Vomero. Era l’era del presidente Achille Lauro, che dopo le vittorie girava sotto le tribune acclamato dai tifosi. Partite storiche con Jeppson, Pesaola, Vinicio, gli allenatori Monzeglio e Amadei, la palazzina della società dove ora c’è il liceo Pansini. E le tribune piene, drammatiche invasioni di campo, spettatori affacciati ai balconi delle loro case confinanti da cui si vedeva il rettangolo di gioco. Un quartiere e la sua economia influenzati dalle partite del Napoli: i bar dei tifosi, il Daniele e il Franco-Sport, il ritiro della squadra nel vicino hotel Sant’Elmo in via Bonito, oggi un condominio. Poi, dal dicembre 1959, venne l’era dello stadio del Sole poi San Paolo, mentre l’impianto vomerese, chiamato campo della Liberazione dopo la guerra, divenne stadio Arturo Collana.

Noblesse oblige, con una seconda squadra cittadina, l’Internapoli, che vi giocò due storici campionati di serie C sfiorando la promozione in B e facendo spettatori mai visti dall’era del Napoli. Una squadra con Vinicio allenatore e giocatori come Chinaglia, Wilson, Massa. E poi? Poi la decadenza, con lo stadio scenario di un affollato e triste evento pubblico: il funerale degli 11 ragazzi vomeresi in gita scolastica, morti nell’incidente sull’autostrada nella galleria del Melarancio. Era il 28 aprile 1983. Sulle tribune ora destinate a scomparire, tanta folla in lacrime. Il dopo è stato un crepuscolo senza alba. Fino al cantiere inaugurato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Lo stadio si rinnova, custode di tante memorie del quartiere.