L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania è pronto per comunicare i mutamenti di incarico dirigenziale nelle scuole con il consueto valzer di nomine dei dirigenti. Sebbene ci fossero 41 caselle da coprire per via dei pensionamenti, di cui ben 27 a Napoli e provincia, è pronto un primo elenco non ancora definitivo visto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato nel 15 luglio il termine ultimo di consegna. Ancora qualche ora, quindi viste le scuole che sono dei veri e propri presìdi di legalità in quartieri molto complessi e a elevato rischio dispersione.



Per ora 56, di cui 17 a Napoli e 12 in provincia, sono i dirigenti interessati da questi cambi di sede dal primo settembre. Tra queste Luisa Vettone che lascia il liceo scientifico Labriola di Fuorigrotta per il liceo classico Umberto di Chiaia, Valeria Pirone dall’istituto comprensivo Vittorino da Feltre al confine tra Barra e San Giovanni a Teduccio sale di grado e approda all’Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie di Ponticelli, proprio come Stefania Colicelli dal comprensivo Ristori di Forcella al prestigioso liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi del centro storico, e Giovanni Del Prete dal Rodari-Moscati di Miano all’Istituto Serra ai Quartieri Spagnoli mentre Donatella Mascagna lascia l’Istituto tecnico Pareto di Pozzuoli per il Vittorini all’Arenella.

La graduatoria è ancora incompleta e tra oggi e domani si aggiungeranno le sedi in aree molto delicate come gli Istituti comprensivi Alpi-Levi di Scampia, D’Aosta-Scura e Baracca-Vittorio Emanuele II ai Quartieri Spagnoli dove era noto che i dirigenti sarebbero andati in pensione, ma anche alcune scuole da cui provengono gli assegnatari del nuovo incarico.

Tra questi potrebbero esserci i 9 dirigenti scolastici provenienti da fuori Regione annunciati dall’Usr Campania. Oltre alle collocazioni a riposo per motivi anagrafici, delle due richieste volontarie per raggiungimento di anzianità di servizio arrivate sul tavolo del direttore generale dell’Usr Ettore Acerra, è rimasta quella del dirigente Carlo Antonelli che ha lasciato in anticipo il liceo Umberto, mentre Adelia Pelosi del liceo Vico si è convinta a ritirarle e, salvo cambiamenti dell’ultimo istante, resta al suo posto. Nello storico classico arriva Luisa Vettone, moglie del dirigente Riccardo Güll del liceo Sannazaro, che diventano così concorrenti visto che ormai da qualche anno il classico vomerese ha superato quello di Chiaia per i risultati analizzati nella classifica Eduscopio della fondazione Agnelli.



Molti dirigenti scolastici passano dalle scuole di primo grado al secondo. Tra loro Valeria Pirone che va al Marie Curie, Giovanni Del Prete al Serra, Stefania Collicelli al Vittorio Emanuele II-Garibaldi e in un certo senso è un ritorno poiché ha mossi i primi passi da insegnante di Lettere, Latino e Greco al Garibaldi. Gheta Maria Valentino, laureata di Scienze Geologiche e carriera da ricercatrice prima di dedicarsi all’insegnamento, lascia lo Scherillo di Soccavo per il liceo Fonseca, l’altro istituto del centro storico che aspettava un nuovo preside. Daniela Irollo lascia il Carafa-Salvemini di Piscinola per il liceo Comenio ai Colli Aminei. Anna Maria Leo va dall’Andrea Doria al Cariteo Italico, restando sempre a Fuorigrotta, Carmela Mannarelli dal Caro-Berlingieri di Secondigliano passa al Rodari-Moscati di Miano, Luciano Maria Monaco dal Borsellino del quartiere Mercato al Kennedy di Scampia, lasciato da Patrizia Rateni che andrà al Miraglia-Sogliano di piazza Nazionale. Non mancano i dirigenti che approderanno a Napoli provenienti da un altro comune. Camilla Angelone arriva dal primo Circolo didattico Pagani e andrà al Ristori di Forcella, Donatella Mascagna lascia l’Istituto tecnico Pareto di Pozzuoli per il Vittorini all’Arenella, Nunzia Mallozzi passa dal liceo Miranda di Frattamaggiore al liceo scientifico Labriola di Fuorigrotta, Ivana Nobler dal Buonarroti-Vinci di Mondragone (sede di incarico nominale fino al 30 luglio 2025) potrà andare alla scuola media Viale delle Acacie al Vomero.

E ancora Simona Sessa che dall’Istituto Volta di Aversa approda invece al liceo Artistico del Centro storico diretto finora da Valter De Bartolomeis che invece andrà al liceo artistico coreutico musicale Palizzi. Rosanna Sodano passa dal Siani di Mugnano alla scuola media Verga di Capodimonte.