La struggente mitezza di mamma Daniela Di Maggio ha commosso l'Italia intera dal palco del Festival di Sanremo. Su quello stesso palco dove il figlio, Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, giovanissimo musicista, avrebbe probabilmente suonato, la signora Di Maggio ha letto una lettera d'amore al figlio, e gli ha detto tante cose belle, di quelle che tutti i figli sognano di sentirsi dire dai propri genitori. Della tragica vicenda sappiamo tutto, perché ne abbiamo parlato per settimane. Napoli è rimasta molto scossa, dai fatti del 31 agosto del 2023, e ancora si interroga su cosa ci stia sfuggendo del mondo giovanile. Non è ovviamente un problema napoletano, ma italiano, anzi, mondiale ma noi italiani, si sa, non abbiamo alcun interesse per ciò che accade nel mondo perché, come si dice da noi, "ognuno si piange il suo", e a noi tocca fare i conti con i nostri fatti di cronaca, e con i nostri lati oscuri. La madre di Giogiò, dunque, è salita sul palco, e ha letto una lettera d'amore materno a suo figlio che non c'è più. E questa lettera, come si sa, ha commosso tutti, ed ha rappresentato il momento di massimo ascolto della prima serata Festival. Infatti in quel momento quasi diciassette milioni di italiani erano sintonizzati. Qualcosa di enorme, francamente.

A molti, però, è sfuggita la "magia" etica che la signora Di Maggio è riuscita a fare sul palco. Anziché gridare rabbia ed eterno disprezzo nei confronti di chi, per futili motivi, ha tolto la vita a un ragazzo perbene e pieno di sogni buoni, ha fatto qualcosa che a riascoltare bene la sua lettera suona come un grande insegnamento etico.

La signora Di Maggio, infatti, non ha dato spazio al male, non lo ha propagato sotto forma di rancore, odio, invettiva, ma gli ha voltato le spalle delicatamente, con una dignità che è prerogativa unicamente degli animi nobili, di chi ha la forza e l'intelligenza di sapere che il male si può arginare soltanto in un modo: spezzandone il racconto, negandogli potere.

Noi sappiamo bene quanto il sentimento della vendetta sia presente negli esseri umani per istinto naturale; ma noi sappiamo anche, benché sia difficilissimo, che il superamento di questo sentimento è uno dei più grandi processi evolutivi della civiltà umana. Non significa, beninteso, perdonare perché il perdono richiede convinzioni morali che non tutti posseggono ma disprezzare fino in fondo il male, e disprezzarlo così tanto da non volerlo nemmeno nominare. Ecco perché dal palco dell'"Ariston" ci è arrivata una grande lezione di civiltà.

La signora Di Maggio ci ha fatto entrare a casa sua e ci ha raccontato i sogni di Giogiò, ci ha dichiarato il suo amore per lui, ci ha detto cosa sarebbe accaduto se la "malavita" non gli avesse tolto il respiro, ci ha fatto sentire l'amore del figlio per la musica. Ci ha fatto entrare, insomma, nella vita quotidiana di un giovane di Napoli perbene, e ci ha trasmesso senza retorica il senso più alto dell'amore famigliare.



Nemmeno una parola per il male, per chi ha ucciso Giogiò nessuna concessione alla "malavita", nessuna soddisfazione a chi vive nel buio. C'era solo l'amore, nelle sue parole, l'amore che è il contrario della morte.

La prova che la signora Di Maggio e tutta la sua famiglia hanno dovuto sopportare è stata titanica. Nessuno, se non ci è passato, può davvero capire. Lo si può solo immaginare. Ma il fatto che la signora Di Maggio sul palco di Sanremo abbia unicamente fatto prevalere le ragioni del bene e dell'amore benché il male abbia spezzato il suo cuore e quello di chi amava Giogiò deve per tutti noi significare una sola cosa, e cioè che noi da questa storia dobbiamo imparare una cosa, e questa cosa deve diventare patrimonio di tutti, di tutti i napoletani e di tutti gli italiani: dal male si esce solo con il bene, dalla bruttezza si esce solo con la bellezza, dalla violenza si esce solo con la mitezza. Ecco perché la sua lettera deve diventare patrimonio di tutti.



Il sindaco Manfredi ha detto che la lettera della madre di Giogiò "rappresenta bene l'anima della nostra città". Sembrerebbe un'affermazione temeraria, e invece è vera: la vera anima di Napoli è clemente, è misericordiosa, è mite, è dolce, è amorevole. Ovvio che faccia più rumore il male e la violenza, ma la vera Napoli si rispecchia nelle parole della signora Di Maggio. Che alla banalità del male ha risposto con la grandezza della semplicità e dell'amore. Se ci fosse un simile premio a Napoli, sarebbe bellissimo se questa straordinaria "mammarella" diventasse il personaggio più importante del 2024. Perché, senza fare proclami, ci ha indicato qual è la strada giusta da percorrere quando il male bussa alle nostre porte.