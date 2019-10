Dalla prima ferrovia Napoli-Portici al Sud senza treni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 22:33

Quel tre ottobre di 180 anni fa, fu un grande giorno per il regno delle Due Sicilie. Si inaugurava la linea ferroviaria che avrebbe collegato Napoli a Portici. Sette chilometri e 20 metri, che furono percorsi in 15 minuti. Il progetto era firmato dall’ingegnere francese Armand Joseph Bayar e prevedeva un convoglio con un tender e otto vagoni trainati dalla locomotiva «Vesuvio». Fu la festa di un record, quello della prima linea ferroviaria in Italia. Re Ferdinando II di Borbone dichiarò, come riportano gli Annali delle...