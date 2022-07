Forse le persone care, quelle a lei più vicine, erano entrate nell’ordine di idee che Maria Filippone, detta “Mia”, le avrebbe presto lasciate. La professoressa, che Gaetano Manfredi aveva voluto accanto a sé nel ruolo di vice sindaco e di assessore all’istruzione, era da tempo in condizioni gravi, dopo che poco più di un mese fa era stata ricoverata in ospedale per un malore. In città la notizia della sua morte è arrivata improvvisa e ha generato una profonda eco. Ne fanno testimonianza le molte parole di partecipazione e di cordoglio che sono arrivate dai colleghi della giunta e del consiglio comunale, da molte personalità politiche, dal Presidente della Camera, Roberto Fico, da Enzo Amendola, sottosegretario agli affari europei, e da Enrico Letta, ma anche dall’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e da Catello Maresca, che aveva sfidato Manfredi nelle scorse elezioni. Sono parole colme di affetto e di stima che si spiegano solo in parte come un fatto di civiltà e di buona educazione. Maria Filippone è stata, prima di assumere la sua ultima carica politica, a lungo, per un numero incredibile di anni, una professoressa e una dirigente della scuola italiana.



Quarantaquattro anni di militanza professionale, di impegno etico e civile, dentro l’istituzione più bistrattata e importante del nostro paese, la scuola repubblicana. Una lunga fedeltà ai suoi compiti, al suo mandato, al suo ruolo di grande struttura al servizio della crescita del cittadino e della qualificazione della sua presenza nella sfera pubblica.

E insieme, come si dice, un motore di sviluppo, uno strumento essenziale di mobilità sociale, spesso l’unico modo, ancorché misconosciuto, dato alle persone che non hanno altro che il proprio talento e la propria determinazione a tirarsi fuori dal buco orrendo in cui sono nate. Sta qui, a mio avviso, un aspetto importante che il cordoglio pubblico di queste ore rivela. Il fatto che Maria Filippone fosse una professoressa. E il fatto che da professoressa si era fatta donna delle istituzioni politiche della sua città. Prima di diventare vice sindaco era stata dirigente, tra gli altri, del liceo Genovesi ed era intervenuta in un momento di difficoltà del liceo Sannazzaro assumendone la reggenza. Tra il Centro storico e il Vomero, tra vecchia e nuova borghesia. Maria Filippone era appunto una signora borghese, ben radicata in quel mondo di professionismo che un tempo si sarebbe detto liberale e che nonostante tutto, nonostante le sue sempre più esigue dimensioni, continua a fornire la trama essenziale di quel sistema di rapporti sociali su cui si basa il reclutamento delle élite urbane: il perimetro, possiamo dire così, della società civile napoletana.

Maria Filippone è stata in questo senso uno dei tramiti tra questo mondo e le istituzioni politiche della città. L’incarnazione della possibilità, ancora una volta, di un collegamento, di una relazione vitale. Non un politico in senso stretto, ma un servitore civile che si era spesa per le istituzioni quando era stato necessario e aveva svolto con grande continuità e dedizione il suo lavoro fondamentale di educatrice. Si comprende allora che la sua scomparsa colpisca la coscienza civile dei napoletani nel punto più scoperto della loro sensibilità politica: la trama fragile e delicata dei rapporti tra l’élite urbana e il governo della città. In questa fragilità non c’è solo la consapevolezza dei legami sempre complicati tra sfera professionale borghese e politica. C’è anche il fatto che Maria Filippone apparteneva professionalmente ad un’altra epoca, meglio ad un’altra atmosfera culturale. Era infatti non una docente qualunque, era una professoressa di latino e greco. Forse la rappresentazione più tradizionale del tipo dell’insegnante italiano di scuola secondaria superiore. In questo rappresentava un apporto alla dimensione politica che avveniva dalla base di una cultura di matrice umanistica costituita storicamente per pensare la sfera pubblica e il rapporto tra l’individuo e le istituzioni della città. Era un modo cioè di interpretare la propria condizione borghese secondo moduli culturali che oggi, probabilmente, hanno una rilevanza pubblica solo a Napoli, dove resiste ancora un residuo nucleo di borghesia degli studi con una qualche capacità di esercitare un ruolo generale di direzione politica.

Maria Filippone stava al vertice dell’amministrazione cittadina non propriamente perché fosse una donna competente, lo era a tutti gli effetti, ma la sua posizione derivava dalla natura intrinsecamente politica dei compiti pedagogici a cui si era dedicata per una vita intera. Poche cose sono legate alla costruzione dell’identità italiana in senso moderno come la scuola. Tanto più al Sud e a Napoli in modo speciale. Nella sua qualità di professoressa, Maria Filippone possedeva la chiave linguistica, la grammatica, del rapporto tra società civile e governo della città.

In una città come Napoli, il progressivo assottigliarsi di questo strato culturale di tipo borghese umanistico lascia letteralmente la società civile senza un linguaggio unitario, frantumandosi nella miriade dei suoi interessi di natura particolaristica e nella molteplicità un po’ inconcludente di “questioni” senza sfondo e senza contesto. Per questo, la sua scomparsa ha destato una così viva commozione in molti. Perché con lei se ne va la testimone di un modo di essere dei ceti civili e colti della città, appassiti quanto si vuole, ma che pure Napoli non sembra in grado in nessun modo di sostituire.