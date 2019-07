De Crescenzo e le illusioni della nostalgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Luglio 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme con la scomparsa di Luciano De Crescenzo, è puntualmente arrivato anche il de profundis per la Napoli di Bellavista. Quasi che ci fosse da stupirsi davanti alla constatazione che in poco meno di quarant’anni almeno qualcosa deve pur cambiare, com’è invece ovvio e persino augurabile che sia. E anche Napoli, ebbene sì, è cambiata. Naturalmente si capisce che la nostalgia per la Napoli di Bellavista è un sentimento non necessariamente legato alla realtà. Assomiglia infatti...