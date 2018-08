CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 22:57

Lo scontro prosegue a tutto campo, tra Calcio Napoli e Comune. De Laurentiis non molla e acquista pagine sui quotidiani nazionali per rilanciare le accuse a de Magistris: «È un sindaco inadeguato e disastroso, stucchevole, inconcludente, inutile». Il primo cittadino incassa e resta in silenzio. Il Comune aspetta settembre. Perché senza convenzione, il Calcio Napoli deve versare il 10% degli incassi. A cominciare da quelli della partita di ieri, per finire a quelli ben più ricchi della Champions. D’altra...