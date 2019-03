De Luca, l’affondo: la palude di Napoli è l’opportunismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Marzo 2019, 22:57

«Non è una rissa continua, io parlerei di opportunismo che continua». Al governatore Vincenzo De Luca non va giù che si parli di lui e del sindaco di Napoli sempre alle prese con un litigio continuo. No, lui ritiene di stare, finanziamenti elargiti alla mano, dalla parte del giusto: «Rimango intossicato dalla lettura dei giornali: perché nessuno entra nel merito delle cose: bisogna fare nomi e cognomi e dare le cifre» attacca lui in due distinti appuntamenti pubblici. Prima all’inaugurazione...