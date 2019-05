La politica balcanizzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 00:00

Balcanizzazione è stata una parola di moda quand’era ancora vivo il ricordo dei conflitti nell’ex Jugoslavia, e pareva la metafora giusta per descrivere certi sviluppi della politica italiana. In buona sostanza, si aveva e si ha balcanizzazione allorché un potere centralizzato non riesce più a controllare le spinte centrifughe, e finisce per sminuzzarsi in tanti clan tutti più o meno in lotta, proprio come le milizie operanti in Bosnia o nella Krajna. Da questo punto di vista, la politica italiana...