Blocco della spesa: tagliati i ticket mensa, comunali in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 25 Settembre 2018, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il Comune ufficializzerà la «sospensione dei buoni pasto» per i dipendenti con una circolare firmata dal direttore generale Attilio Auricchio. Il sigillo su di una giornata infernale con tutti e 6mila comunali in rivolta e i sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione al grido di: «I lavoratori non voglio pagare i debiti della politica» urlato da Agostino Anselmi della Cisl e dallo Csa con Francesca Pinto e Roberta Stella. Le due organizzazioni sindacali hanno già dichiarato lo stato di...