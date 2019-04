«Debito ingiusto», il Comune di Napoli ricorre alla Consulta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 00:00

Il Comune fa ricorso alla Corte Costituzionale per dirimere l’ennesima vertenza con la Corte dei Conti, la Sezione di controllo regionale della Campania. Balla un miliardo: per la Corte dei Conti il debito del Comune è di 2,7 miliardi, per il Comune di 1,7. Questione di interpretazione della legge sugli enti in predissesto del 2015. Il Comune - secondo la Corte dei Conti - ha coperto fonti di incasso difficilmente esigibili con i fondi ordinari che lo Stato eroga agli enti locali. Per Palazzo San Giacomo la legge sul predissesto...