Delitto Romanò, chiesto l'ergastolo per Marco Di Lauro

Martedì 22 Ottobre 2019, 00:00

Bisognava uccidere qualcuno, perché tutti sapessero che - anche dopo l’arresto di Cosimo Di Lauro - la faida andava avanti e la guerra era ancora aperta. Ed è in questa logica, che furono mandati due killer ad ammazzare il nipote di Rosario Pariante (boss scissionista), dando seguito a uno dei tanti errori di persona che hanno insanguinato le strade di Napoli. Fu in questo scenario che i killer fecero fuoco contro Attilio Romanò, impiegato in un negozio di telefonia, studente, marito e padre. Un uomo estraneo alla...