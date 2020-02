Clan D’Alessandro, si pente killer scelto: verso la riapertura il delitto Tommasino

Droga, racket e omicidi. Anzi: omicidi eccellenti. È atteso in questi giorni al varco, dinanzi ai pm della Dda di Napoli, l’ormai ex killer del clan D’Alessandro Pasquale Rapicano, che da qualche giorno ha deciso di collaborare con lo Stato.

L’INTERROGATORIO

Top secret il contenuto delle sue primissime dichiarazioni, anche se - sotto il profilo puramente logico - c’è da attendersi un confronto con la Dda di Napoli su uno dei delitti eccellenti consumato a Castellammare di Stabia: quello del consigliere comunale Gino Tommasino, ammazzato in auto accanto al figlio piccolo il tre febbraio del 2009. Un delitto risolto solo in parte. Come è noto, ci sono quattro condanne per gli esecutori materiali, un filone investigativo che ha investito il boss D’Alessandro, anche se sul movente e sui mandanti restano ancora nodi da sciogliere. Chi e perché ha armato la mano dei quattro killer? Domande che hanno spinto la Dda di Napoli a tenere virtualmente aperto il caso, proprio alla luce del pentimento di Pasquale Rapicano.

LA SVOLTA

Tutto è avvenuto nel giro di pochi giorni. È lo scorso 22 gennaio, quando - raggiunto da una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Pietro Scelzo (una condanna definitiva), Rapicano decide di firmare la svolta, di dare vita alla sua conversione. Accade tutto in poche ore. Viene arrestato per il possesso di un’arma, ma si trattava di un espediente per chiudere il cerchio attorno a un killer che per anni ha seminato terrore in area stabiese. Poche ore dopo, quattro nuclei familiari decidono di abbandonare la zona di Scanzano, il centro storico del comune famoso per le terme della Madonna. Il resto è top secret.

I COLD CASE

Inchiesta condotta dal pm Giuseppe Cimmarotta, magistrato della Dda di Napoli sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Rosa Volpe. Giornate intense, bisogna inquadrare il nuovo collaboratore di giustizia, mettere a verbale e dare inizio alle verifiche. Classe 1980, aveva 29 anni quando venne ucciso Tommasino e - cosa non secondaria - era un killer in carriera, sempre in nome e per conto del clan D’Alessandro.

In modo puramente virtuale, il mandante potrebbe essere politico - o meglio - legato a voti e appalti, due aspetti che nella zona stabiese viaggiano sempre strettamente collegati.

In questi anni, sono stati condannati Catello Romano, Renato Cavaliere, Salvatore Belviso e Raffaele Polito, i quattro del commando. Furono esplosi almeno tredici colpi, con pistole di precisione, che raggiunsero Tommasino mentre era alla guida. Illeso il figlio che gli stava accanto.

LA POLITICA

Ma la decisione di puntare a movente e mandanti del delitto Tommasino non è l’unica novità di queste ore. In chiave puramente ipotetica, la Procura di Napoli potrebbe decidere di approfondire un caso risalente ad un passato ancora più remoto: il delitto del sindacalista Sebastiano Corrado, ucciso addirittura nel 1992.

Un omicidio avvenuto quando Pasquale Rapicano aveva 12 anni, ma che potrebbe essere rimasto nella coscienza dei più giovani esponenti del clan D’Alessandro, anche negli anni successivi.

Come è noto dalla ricostruzione dei fatti di cronaca, Rapicano entrò a fare parte del clan stabiese in età giovanissima, ancora da minorenne, quanto basta a provare una nuova sortita investigativa.

Ma non ci sono solo cold case o delitti eccellenti. Libero fino alla fine dello scorso gennaio, Rapicano è ritenuto potenzialmente in grado di raccontare molto in materia di spaccio e di appalti. Poi ci sono i voti, il consenso elettorale nella ex Stalingrado del sud, le iscrizioni nell’ex partito operaio, le tessere. E non è un caso che uno dei killer di Tommasino fosse iscritto nell’allora Pds, non è un caso che da queste parti - ormai da decenni - camorra, affari e una certa politica a volte parlano la stessa lingua.



