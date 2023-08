Le democrazie stanno cambiando. In peggio. Gli indicatori della diseguaglianza in ascesa, i redditi medi e bassi in picchiata, il welfare che si sta sgretolando, la partecipazione elettorale in calo. E, accanto a questi dati economici e sociali, il trend istituzionale più preoccupante e incalzante: le democrazie stanno diventando meno democratiche. In Asia come in Europa, in America del Sud e del Nord prevalgono tendenze autocratiche. Dopo l’89, le ricerche politologiche e i dibattiti pubblici pullularono di analisi e confronti sui progressi della democratizzazione. E sulla spinta del modello occidentale a trasformare il mondo ex sovietico. È finita nella direzione opposta. Il tema del prossimo congresso mondiale della International Political Science Association, che si terrà tra due anni a Seoul, sarà «Resisting autocratization in polarized societies». Più chiaro di così…

A fare da battistrada è l’America di Donald Trump. Il segnale più preoccupante è stato il quasi-colpo di stato dell’assalto tre anni fa al Campidoglio, con un vulnus della legalità che rimane una ferita apertissima nel corpo vivo del paese. Ma non meno inquietanti sono i progetti di rafforzamento del potere esecutivo cui l’ex-presidente e il suo staff stanno lavorando da tempo, e che puntano al controllo diretto di alcune agenzie chiave. A cominciare dalla Federal Communications Commission, che regolamenta le società che gestiscono la televisione e la rete, e la Federal Trade Commission, che sovraintende alla legislazione antitrust e agli interventi in difesa dei consumatori.

Con l’obiettivo ben più ampio di un vero e proprio capovolgimento dell’impianto amministrativo forgiato da FDR all’epoca del New Deal. Nelle parole del principale ideologo di questo cambiamento di rotta, intervistato dal New York Times, «L’attuale apparato esecutivo è stato pensato da liberals per promulgare politiche liberal. Non c’è modo di farlo funzionare al servizio di obiettivi conservatori. Serve una revisione completa del sistema». Questi propositi di una svolta radicale non vengono elaborati sottobanco. Sono messi in massima evidenza sui siti, sbandierati nei comizi, comunicati come la nuova bibbia del ritorno di Trump alla White House. E, insieme con la sfilza di processi che lo vedono incriminato, formano il dispositivo ideologico con cui l’ex presidente è tornato alla ribalta: Trump nonostante – e al di sopra di – tutto.

Dopo aver passato i primi mesi a indignarsi per il crescente successo di questa piattaforma autoritaria, l’establishment mediatico ha cominciato a interrogarsi se qualcosa non fosse sbagliato. Non solo nel campo avversario, ma nel proprio. Se, cioè, non fosse il caso di cominciare a prendere sul serio lo schiacciante successo che Trump continua a mietere tra i votanti repubblicani. Senza crogiolarsi nell’idea che di là ci sarebbero i cattivi, e da questa parte solo i buoni. Se decine di milioni di votanti continuano – indefessamente e, all’occasione, anche violentemente – a essere infatuati di Trump, forse è arrivato il momento – per citare il grande Zalone – di chiedersi dove abbiamo sbagliato.

Il quadro che ne viene fuori – e che Rampini ha recentemente ripreso sul Corriere da un columnist conservatore indipendente – è quello con cui anche noi europei abbiamo da qualche anno a che fare: l’impoverimento progressivo dei blue collar bianchi, vittime della globalizzazione che ruba i posti di lavoro e di una deprivazione culturale a favore delle minoranze razziali e, più in generale, di quell’arcipelago di diritti alimentati dall’ideologia woke. Col risultato di un sentimento anti-elite che prende a bersaglio il ceto delle professioni privilegiate: dai media alle università, dall’high tech all’alta amministrazione. Con l’epicentro, ovviamente, tra New York e Washington.

Come spesso succede in America, la scala della contrapposizione si amplia e si acuisce. E non sembra trovare ostacoli neanche nella sequela di processi che potrebbero portare Trump in prigione. A norma di costituzione, Trump potrebbe candidarsi e correre per la Casa Bianca anche se condannato e recluso. E, una volta eletto, non ci sarebbe modo di tenerlo in cella, perché sarebbe una violazione del potere giudiziario nei confronti delle prerogative esecutive. Mentre, sempre più preoccupati, i democratici continuano a chiedersi se è meglio insistere nel criminalizzarlo o piuttosto attaccarlo sui contenuti della sua campagna, il favore dei sondaggi continua a crescere. E, al momento, l’unica certezza è che quando la politica si trasforma in uno scontro giudiziario, a emettere il verdetto non è un tribunale. Ma gli elettori.