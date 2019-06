L'illusione di contare senza sapere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 10 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tradizionalmente, erano la tv e prima ancora la radio a fare la differenza in politica. John Kennedy batté Richard Nixon proprio perché apparì più «cool» nel decisivo confronto televisivo. Proprio per questo, qualsiasi politico con qualche ambizione si avvale di un nutrito apparato di comunicazione, che gli darà indicazioni sul tipo di vestito, sul colore della cravatta (se è maschio), oltre che - naturalmente - sugli argomenti da trattare per impressionare la sua audience di...