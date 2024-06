Tre parole per dirsi (nelle sue intenzioni) addio. «Il Napoli sa». Per Giovanni Di Lorenzo è finita qui. Anche se il capitano dei campioni d’Italia 2022-2023, primo calciatore della Nazionale ad essere intervistato nella sala stampa del ritiro tedesco di Iserlohn, non ha aggiunto che vuole andare via e, soprattutto, non ha chiarito i motivi di questa rottura che è uno dei temi caldi del mercato.

Lo ha fatto Mario Giuffredi, amico ancor prima che procuratore, che scommise su di lui quando giocava in provincia. E sono a nostro avviso motivazioni che non giustificano uno strappo che fa male e davanti al quale il Napoli non resterà a guardare, fermissimo nel proposito di trattenere il difensore fino alla scadenza del contratto. Di Lorenzo, o meglio il suo agente, ritiene che la società abbia mancato di rispetto e probabilmente le attribuisce la sostituzione a dieci minuti dalla fine dell’ultima partita col Lecce, accompagnata da fischi.

Ma perché De Laurentiis avrebbe dovuto chiedere al tecnico Calzona di sostituirlo, facendone un bersaglio per la tifoseria irritata per un mediocre campionato, nel quale Di Lorenzo non ha fatto né meglio né peggio dei suoi compagni? «Per me l’allenatore si è prestato al gioco di qualcuno», disse Giuffredi a fine maggio per spiegare il malumore di Giovanni, che ieri nel ritiro degli Europei ha invece definito «serenissimo» il suo stato d’animo e ha assicurato di essere concentrato sull’esordio di sabato contro l’Albania. Si sarà certamente confrontato sul tema Napoli con Spalletti, che vuole sapere sempre tutto della vita dei suoi uomini, per consigliarli, stimolarli e proteggerli, così come è accaduto per due anni a Castel Volturno.

Il Napoli sa. E sa anche Conte, che è stato tuttavia chiarissimo con Giuffredi: il capitano è intoccabile e comunque mai dovrebbe andare alla Juve. Lo dice proprio Antonio, che è stato la bandiera e poi l’allenatore del club bianconero. Ma se sono filtrate quelle parole sulla Juve dopo il colloquio con il procuratore di Di Lorenzo è perché Conte vuole sottolineare che è concentrato al massimo sul Napoli e sulla costruzione di un progetto che porti al riscatto di una squadra irriconoscibile rispetto a quella che conquistò il cuore di tutti nella primavera di un anno fa. Da questo progetto Di Lorenzo si vuole escludere e non si capisce se è per questo feeling che si è spezzato con il Napoli (cioè con De Laurentiis) o perché forte è il richiamo della Juve.

È certo che Conte, uomo a cui la chiarezza non difetta, non vuole grane nello spogliatoio, micce che potrebbero innescarsi per ragioni contrattuali. Ecco perché il suo auspicio è che Kvara sistemi quanto prima la situazione con De Laurentiis. E, quanto a Di Lorenzo, l’intenzione dell’allenatore e del club è fare rispettare il contratto fino al 2028. Il capitano, giova ricordarlo, è stato il primo azzurro a rinnovare, il 5 agosto scorso. Dopo meno di un anno, lo scenario è cambiato.

Non si scopre oggi, con la querelle Napoli-Di Lorenzo, che le bandiere non ci sono più nel calcio. Poco più di due anni fa si concluse il ciclo di Insigne, il capitano napoletano che fece un giro di campo per salutare cinquantamila tifosi allo stadio Maradona e pianse mentre leggeva una toccante lettera di addio. Dodici mesi dopo la squadra festeggiò il suo terzo scudetto. Non è mai un solo giocatore a determinare le fortune o le cadute di una squadra. Non è stata la cessione di Kim a far scivolare il Napoli dal primo al decimo posto.

Di Lorenzo è sostituibile ma non per Conte. La gestione dello spogliatoio sarà in capo all’allenatore e al suo braccio destro Oriali, il primo dirigente del Napoli ad essere stato assunto da De Laurentiis senza però essere stato scelto da lui. Un’eccezione che conferma il cambio di impostazione nel rapporto con l’area tecnica. Fa parte del team di Conte perché contribuisce a mantenere compatto il gruppo di lavoro e in questa opera può continuare ad essere prezioso il contributo di Di Lorenzo, secondo il tecnico a cui il presidente ha concesso i pieni poteri: la sua voce e le sue decisioni sono quelle del Napoli.