Di Maio: «Salveremo Napoli dal crac, M5S con i progressisti Ue»

Ministro Luigi Di Maio, iniziamo dal libro che narra la sua passione per la politica: ha solo 35 anni, pensa di fare il politico tutta la vita?

«Per me la politica è una missione. Ogni singolo secondo lo spendo per migliorare la vita agli italiani ed è agli italiani che devo rispondere. Il senso di questo libro è questo. Aneddoti che raccontano come la politica si intreccia con storie di vita».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati