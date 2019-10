«Comune di Napoli colluso», il giudice lo assolve: non c'è diffamazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 00:00

Non ci fu diffamazione a mezzo “social”. Quel post pubblicato il 20 ottobre 2014 sulla pagina Facebook del gruppo “Cittadinanza attiva in difesa di Napoli” (che criticava aspramente alcune decisioni dell’amministrazione comunale partenopea sulla chiusura al traffico veicolare di un tratto di via Partenope) non integrava alcuna fattispecie di reato. Così ha deciso giovedì scorso il giudice monocratico del Tribunale, rigettando la richiesta di condanna per il presidente di “Cittadinanza...