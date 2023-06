Lì, nella splendida Sardegna, in un ristorante di lusso che si trova alla Maddalena - una pizza può arrivare a costare oltre 100 euro.

E lì un misto di pesce crudo costa anche 1.400 euro. Dal servizio del programma tv “Cartabianca”, che sta facendo molto discutere, si apprende inoltre che non sono pochi i clienti che per una bottiglia di vino spendono fino a 20.000 euro. E la cosa interessante è che questo ristorante è sempre pieno, e che per trovare posto bisogna prenotarsi con largo anticipo.

L’economia del lusso è un segmento molto importante dell’economia mondiale, perché permette a molte aziende di alta qualità – dalla moda al design, dalla gastronomia al turismo, dall’automotive al wellness, ecc. – di lavorare e di far lavorare tante persone. E poi contribuisce a valorizzare eccellenze artigianali e finanche artistiche di valore universale. Quindi, per quanto mi riguarda, non ho nessun pregiudizio ideologico o risentimento psicologico nei confronti della clientela che spende per una bottiglia di vino la stessa cifra che un impiegato guadagna – quando è fortunato – nell’arco di un anno. Perché, ripeto, il comparto del lusso è una voce importante del sistema produttivo italiano e mondiale.

E tuttavia, dopo aver visto questo servizio televisivo, io ho provato una forte inquietudine etica. Ed è la stessa che puntualmente provo quando leggo di borse da donna che costano 30.000 euro o di camere d’albergo da 10.000 euro a notte. Da dove nasce questo mio indefinibile disagio, che spero non sia moralistico?

La domanda che prima di ogni cosa però mi pongo di fronte a queste notizie è la seguente: l’economia del lusso fa bene o fa male alle persone normali o povere? La risposta è questa: l’economia del lusso fa bene, perché contribuisce alla produzione, all’export, alla fiscalità generale – e quindi al Welfare – e alla creazione di posti di lavoro. Quindi sarebbe un errore considerare negativamente – perlomeno da un punto di vista economico – chi ha la possibilità e l’ambizione di spendere cifre esorbitanti per acquistare beni di lusso. Anche perché è meglio che i soldi vengano immessi nel circuito dell’economia reale anziché alimentare rendite finanziarie, che non sempre sono così immediatamente utili per il benessere della collettività – benché demonizzare la finanza sia un altro errore populistico da non commettere, perché l’economia moderna senza finanza sarebbe debolissima.

Ma allora perché provo disagio di fronte a queste notizie? Perché sento crescere in me il sentimento dell’indignazione, che sinceramente non ho mai amato?

Dato per scontato che l’economia del lusso fa più bene che male, io mi chiedo – spero laicamente – come si possa pagare una portata di pesce crudo 1.400 euro quando l’Italia intera – per non parlare del mondo – è piena di persone che lavorano dalla mattina alla sera e che a fine mese nemmeno la guadagnano, quella cifra. Non sto auspicando una sana ipocrisia da parte dei ricchi – che ci saranno sempre, io penso, visto che sempre ci sono stati. E dunque il problema non si risolve creando un clima di disprezzo nei confronti dei ricchi che, magari sentendosi mal giudicati, potrebbero decidere di spendere meno, di alimentare la rendita finanziaria oppure il consumo fuori dai confini italiani. No, non è questa la soluzione del problema, né una populistica caccia alle streghe. Il tema è più profondo, e interroga qualcosa che costeggia i difficili territori della morale.

Se quattro amici a cena spendono 30.000 euro e ne hanno la possibilità, in una società liberale questo dovrebbe essere accettato senza nessun tipo di diffidenza e di risentimento. Nessuno, quindi, vuole colpevolizzare nessuno, ma credo che lo stato del mondo sia sotto gli occhi di tutti, e davvero si fa fatica a capire cosa spinga a esibire così platealmente la ricchezza – ne abbiamo prova anche in alcune località turistiche esclusive della nostra Campania, e fra qualche settimana le cronache ci informeranno puntualmente sul tema – mentre tutt’intorno è pieno di gente sottopagata, malpagata, sfruttata, umiliata, vessata. Anche perché viene il sospetto che, vista la scarsa qualità generale del lavoro e delle retribuzioni – nonché delle entrate fiscali – molta di quella ricchezza non sia solo frutto di genio commerciale e di talento imprenditoriale, ma anche di qualcosa di più torbido.

Ma poiché non amo la cultura del sospetto, non proseguirò su questo crinale da materialismo dialettico.

E però io delle domande me le faccio, e mi chiedo quale godimento si possa trarre da tutta questa esibizione. Che sentimento del mondo c’è dietro a questi comportamenti? Quali valori esprimono? E quale idea di giustizia e di delicatezza emerge dal mondo dei ricchi? Laicamente lo so bene che, pagando 20.000 euro una bottiglia di vino, una persona facoltosa redistribuisce le sue ricchezze e aumenta la produttività e l’occupazione. Ma perché dentro di me una voce molesta, che non riesco ad azzittire, mi dice che c’è qualcosa di umiliante, di offensivo e addirittura di volgare in questo esibire ricchezze abnormi e non poche volte pacchiane? Come affrontare però la questione non moralisticamente né populisticamente? E come non cadere nel facile gioco degli anatemi e delle semplicistiche sentenze arruffapopolo?