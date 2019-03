CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 17 Marzo 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 19 marzo di venticinque anni fa don Peppe Diana cadeva sotto il piombo della camorra. Finiva così, a 35 anni e con tre colpi sparati vigliaccamente in faccia, l’esistenza di un sacerdote coraggioso e scomodo, che come pochi altri aveva compreso (e denunciato) gli effetti del giogo mafioso e il ruolo che la Chiesa deve svolgere nella battaglia per emanciparsene. Per apprezzare appieno la sua grandezza e rendersi conto di quanto pionieristico sia stato il suo impegno, più di tante parole basta guardare alle...