I primi cooperanti nei Paesi in via di sviluppo, a chi li interrogava sull'obiettivo del loro lavoro, rispondevano: fare in modo che di noi non ci sia più bisogno. Lavorare al proprio superamento. Creare le condizioni per non essere più necessari. Dovrebbe, a ben pensarci, essere questo il fine di ogni impegno nel sociale: agire sul reale in modo così profondo da uscire di scena. Affrancare dal bisogno per rendere il proprio, stesso lavoro non più essenziale.

È naturalmente un obiettivo alto, ispirato, che rasenta l'utopia. Finché ci sarà una società così strutturata, ci saranno sacche di bisogno, angoli di marginalità, lotte per l'ingiustizia, lavoro sociale sulle necessità fondamentali, sui diritti negati. Ma avere salda in testa quella finalità aiuta nel tenere la rotta di ogni impegno accanto a chi è indietro: non la carità ma la liberazione, non l'elemosina ma gli strumenti per non chiederla più. Ha fatto esattamente questo, in tutti questi anni, don Luigi Merola, un prete che era un ragazzino oggi ha 52 anni quando fu nominato viceparroco a Forcella e finì sotto scorta per le sue invettive contro i clan, e che per quasi 20 anni ha tirato fuori dalla strada oltre mille ragazzi, tenendo aperta tutti i giorni una struttura di socialità che ne coinvolge 150, dai 6 ai 18 anni, incrociando nei volontari di oggi, i ragazzi di ieri, e quindi tenendo sempre un filo tra impegno e obiettivo. Certo, non poteva, don Merola, da solo, risolvere l'enorme questione minorile a Napoli. Ma chi da lì è transitato, spesso si è affrancato, ed è tornato addirittura a restituire. E' uno straordinario esempio di tenuta nel tempo, quello di don Luigi.

Un sacerdote che ha subito anche contestazioni, calunnie, paroline, boicottaggi, sorrisini di sufficienza come capita spesso a Napoli a chi agisce -, oltre che minacce e atti dimostrativi. Non ha mai arretrato ma non ha mai neppure preso altre strade. È rimasto lì, nella sua fondazione, "'A voce d'e creature", a fare il suo piccolo lavoro operaio. Non è scappato. Ha resistito alle sirene del "professionismo del sociale". Non è andato a caccia di altre carriere. Non ha usato il suo lavoro per crearsene un altro. Ha utilizzato i media, certo, quando ce n'era bisogno; lo ha fatto anche con una certa abilità, riuscendo ad aprirsi spazi dove altri non riuscivano. Ha costruito e cavalcato la ribalta ma frenando sempre in tempo. L'obiettivo, evidentemente, erano i suoi ragazzi. Lo ha dimostrato, resistendo e restando. Oggi ha ben ragione, dunque, a chiedere che il bene confiscato (la Villa di Bambù) che gli fu assegnato all'Arenaccia in comodato d'uso gratuito nel 2007, gli venga lasciato oltre la scadenza contrattuale dei 20 anni. Non chiede favori, chiede verifiche.

«Si controlli se lo abbiamo utilizzato bene dice -, se abbiamo lavorato bene, se abbiamo pagato le tasse». Anche questa è una piccola rivoluzione: chiede di rendere conto e di essere valutato. Una cosa che nel sociale pochi tendono a fare, ritenendo spesso che le motivazioni siano superiori alle rendicontazioni mentre proprio chi lavora sui bisogni deve portare bilanci e risultati. Non per controllare ma per capire se le azioni, oltre a essere "buone", sono anche efficaci. Don Merola non teme la verifica. Anzi, la invoca.

Porta i numeri sulla dispersione scolatica, porta i numeri del lavoro della Fondazione. Non sarà complicato lasciargli il bene, e infatti le istituzioni hanno già risposto prontamente all'appello. Ma colpisce la voglia di questo prete di non lasciare la sua frontiera, di tenere dritta la barra, di restare a bordo, di avere come obiettivo non nuovi incarichi, nuovi spazi, nuove carriere, nuove strade ma la prosecuzione del lavoro che sta facendo. Fatemi continuare, chiede. E non si può che dirgli sì.