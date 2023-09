L’omelia di don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ai funerali di Giovanbattista Cutolo, non può non farci ancora riflettere. Perché ci mette, noi “adulti” – soprattutto i seniores della città, quelli che, come una volta nella polis , hanno funzioni di governare e indirizzare la vita pubblica –, con le spalle al muro delle nostre responsabilità, con gli impegni cui eravamo tenuti e che troppo a lungo abbiamo lasciato inevasi. Proprio l’impegno quotidiano di tutti, e del proprio ufficio per chiunque abbia un ruolo rilevante, è la misura della giustizia resa al bene comune. Non la vuotezza retorica delle parole. E lo fa con la musica che tace del corno di Giogiò, che dovrebbe inquietarci le notti, finché non cambiano registro.

Come in ogni richiesta vera di conversione, don Mimmo comincia da sé stesso. Dalla musica di Giogiò che gli ha fatto ascoltare il Padre, si è fatto inquietare le notti. E chiede perdono come “adulto” di questa città; adulto che sì ha fatto appelli a questo e a quello, da quando prendendo su di sé la croce che è la Chiesa di questa città, ha capito che bisognava “disarmare Napoli, educare Napoli, amare Napoli”. Ma non ha fatto abbastanza. Non ha preteso che si vedessero i fatti a seguire questa o quella “promessa”. E se si è fatto inquietare il mio Vescovo, come possiamo non farci inquietare noi? Anche chi scrive queste righe, forse poteva fare di più, alzare il dito dell’obiezione più spesso.

E così il direttore del Mattino, che pure ha scritto dopo l’assassinio di Giogiò “fate presto”, di fatto riprendendo il titolo sul terremoto che ha segnato la storia di Napoli e della Campania quarantatré anni fa. Tutti potevamo fare di più per prevenire la morte violenta di Giovanbattista Cutolo. Ma anche qualche mese fa di un altro bravo ragazzo, Francesco Pio Maimone, che non era un musicista, ma faveva il pizzaiolo a Pianura, morto agli chalet di Mergellina, perché ad un altro balordo gli si erano sporcate le scarpe status simbol di baby criminale. E quanto di più dobbiamo fare ce lo dice anche il minor clamore per quella morte, minor clamore che però ha preparato questa terribile vicenda di piazza Municipio. Ma non vorrei che il discorso sulla nostra responsabilità di “adulti” evaporasse nella categoria lasca, non “appiccatoria”, come diceva un grande artista e un grande cuore di Napoli, perché tali sono i “verba generalia”, della “responsabilità collettiva”. Che certamente c’è, ma è la sfuggente, evasiva risultante (“tutti colpevoli, nessun colpevole”) della somma, importante, di tante responsabilità determinate.

Ecco ci sarebbe bisogno, seguendo don Mimmo, che la musica che tace di Giogiò e le pizze che non farà più Francesco inquietassero le notti di chi poteva fare e non ha fatto, di chi potrebbe fare e non fa. In una città dove in molte zone, ad esempio, la “sicurezza” è più dovuta a un’illegalità che non vuole intralci ai suoi traffici che a un’effettiva erogazione politico-amministrativa di legalità. O dove l’economia del disordine, legata al turismo e alla movida, come unica economia di fatto “promossa” in attesa di altre che non si vedono effettivamente implementate, non trova argini di sorveglianza e di sostenibilità. Ma parlando a napoletani non credo debba dilungarmi più di tanto dalle tante evasioni dall’impegno dei propri uffici che vediamo ogni giorno, a cominciare da quella clamorosa dell’obbligo scolastico.

Certo, io genitore devo assolvere all’obbligo di sorveglianza dello stile di vita dei miei figli. Ma perché se gli consento di uscire lo devo perdere in notti di movida che non finiscono mai? Se ci fate caso, tutti questi ragazzi muoiono a tarda notte, all’alba. Ma perché la “notte” non può finire mai? Quale economia deve alimentare questa vita della notte? A chi serve? Ecco una domanda sulle ore del giorno e della notte che ci servono. Davvero non si può fare nulla? Se in questi anni avessimo controllato meglio il tempo e lo spazio della vita della notte, oggi conteremmo molte morti in meno. Pino Daniele cantava “Napule è na’ carta sporca e nisciuno se ne importa”. Nella capacità della poesia, in un giro di note, di dire l’essenziale, Pino ci ha dato una dolente istantanea di una città che è insieme “addore e’ mare”, epperò sotto “nu sole amaro”.

Abbiamo ascoltato i suoi concerti, dondolandoci con i lumini accesi, nella notte che faceva dimenticare il sole amaro della giornata. Ma quanti hanno alzato da terra, di quelli che hanno avuto e hanno responsabilità importanti, la carta sporca, l’azione omessa che vi avevano gettato, o che vi gettano, per rendere meno amaro il sole del giorno a un’intera città, per non lasciarla a farsi bastare malinconicamente nelle sue sere l’addore e’ mare? Ecco, questa è la domanda che don Battaglia ha invitato a porci. Dalle risposte a consuntivo a questa domanda sapremo se Giovanbattista Cutolo e Francesco Pio Maimone sono morti invano. Come la dignità operosa ci impone non di sperare, ma di fare perché sia così. Da ultimo lo dobbiamo a Giogiò. Che studiava e lavorava.