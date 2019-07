CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rischio che il Collana possa ritornare ad essere una cattedrale nel deserto è molto più che reale. L’impianto del Vomero, infatti, è stato “riportato in vita” esclusivamente ad uso e consumo delle Universiadi. Una risurrezione in ogni caso parziale, perché è vero sì che lo stadio è stato utilizzato per gli allenamenti di lanciatori martellisti e giavellottisti, ma solo ed esclusivamente da loro. Ovvero: soltanto gli atleti hanno avuto modo di accedere al Collana. Atleti e...