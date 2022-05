Un anno di riforme: né Conte, né Salvini fermeranno Draghi

Mario Draghi si è spazzolato la giacca da un visibile strato di polvere che non gli consentiva di presentarsi in Europa con la inappuntabile grisaglia di sempre. Senza la delega fiscale era impossibile procedere ed ecco confermata la tassazione agevolata per Bot e affitti richiesta a gran voce dal centrodestra – per una volta unito – e ragionevoli garanzie che il catasto urbano sarà arricchito degli immobili fantasma (che temiamo non saranno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati