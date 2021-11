Riforme e virus, ​c'è ancora da fare

L’idea di mandare Mario Draghi al Colle per poi andare al voto anticipato, che circola con insistenza in ambienti trasversali, non solo è poco elegante nei confronti del diretto interessato, messa in questi termini strumentali, ma anche politicamente assai ingenua.

Il primo a non prestarsi ad una simile operazione sarebbe verosimilmente lo stesso Draghi. E non per una questione di orgoglio ferito. Ma perché egli sa bene quali impegnative...

