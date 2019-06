A Napoli le reliquie di Bernadette, folla in Duomo: «Facci il miracolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sono venute le lacrime agli occhi guardando quella teca e ripensando a quella bambina a cui apparve la Madonna di Lourdes, che oggi richiama fedeli da tutto il mondo». Maglietta a righe e jeans, Pietro ha 65 anni ed è venuto da Caserta insieme ad un gruppo di concittadini per rendere omaggio a Bernadette di Soubirous, giunta da Nevers (dove morì nel 1879) a Napoli. Una teca sull’altare maggiore del Duomo, circondata da fedeli in fila per poter rendere grazie alle reliquie della santa a cui la Vergine Maria...