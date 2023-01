La luce che emana Osimhen, con la sua classe e la sua forza, ha illuminato il Napoli in una domenica cominciata con la vergogna degli scontri in autostrada tra ultrà napoletani e romanisti, a trecento chilometri da Genova. Scene di follia in Toscana, dove vi è stato il maledetto incrocio di due frange violentissime. Altro che trasferte al seguito di Napoli e Roma in due partite importanti, quei 350 non aspettavano che il momento per scontrarsi. Diventa difficile controllare tutti gli spostamenti ma i violenti vanno emarginati con decisione e al più presto. I club non possono essere scortati da queste pesantissime zavorre in giro per l’Italia e l’Europa.

Reso omaggio a Luca e Sinisa, il Napoli ha scacciato le ombre che si erano allungate dopo la sconfitta al Meazza. Il vantaggio MILAN. Vincere in casa della Samp non è un’impresa, avendo i blucerchiati perso 7 delle 9 partite giocate a Marassi, non più una fossa dei leoni. Ma gli azzurri dovevano badare al concreto e peraltro la partita, cominciata con il toccante omaggio a Luca e Sinisa, si era messa male, con il rigore fallito da Politano, che aveva fatto un’inutile danza nel tentativo di distrarre Audero. È stato un attimo perché la difesa della Samp non è quella dell’Inter e Osimhen, appena ha avuto lo spazio (e il perfetto assist di Rui, padrone della fascia sinistra), ha colpito con forza. Victor è tornato nel ruolo che si è ritagliato in questa stagione: il trascinatore di una squadra in cui è ancora appannato Kvaratskhelia, a caccia dello spunto e del gol, in ritardo sul piano fisico. Spalletti ha scelto la strada della piena fiducia a Kvicha, infatti l’unico reparto a cui non ha messo mano ieri a Genova è stato l’attacco. Poi cambi in difesa e a centrocampo, dove si è visto in grande spolvero Elmas. Nel ruolo di vice-Kvara aveva deciso la vittoria a Bergamo e ieri occupava proprio l’abituale zona di competenza del georgiano (sostituito) quando si è portato sul dischetto, chiudendo una partita peraltro in discesa dopo l’espulsione di Rincon per un fallaccio sull’imprendibile Osimhen.

Spalletti non può assaporare fino in fondo questo successo perché nel secondo tempo ha visto una squadra leziosa, incapace di concretizzare le palle gol create. È un difetto che sembrava eliminato nella prima parte della stagione, considerando il numero di reti realizzate tra campionato e Champions. Meglio, molto meglio, possono fare Politano e Kvara. L’occasione è subito, venerdì. C’è un appuntamento che ha forti aspetti emotivi, a prescindere dalle posizioni in classifica. La Juve è in risalita, dopo le otto vittorie (con zero reti subite) che hanno ridato fiato alle ambizioni di Allegri, peraltro non taciute dal tecnico neanche quando i bianconeri erano in difficoltà in Italia e ai margini in Europa. I bianconeri stanno andando al Max, tocca al Napoli fermarli.