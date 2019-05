Sistema sicurezza, Eav in ritardo: dal 1° luglio treni a velocità ridotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 00:00

Un terzo delle corse cancellate, tempi di percorrenza dilatati, decine di migliaia di pendolari che abbandonano il treno per usare i bus ma soprattutto le automobili, con tutto quello che ne consegue in termini di smog, traffico, incidenti stradali. È uno scenario apocalittico quello che potrebbe verificarsi già tra un mese in gran parte della Campania. A disegnarlo è l’Eav, l’azienda che controlla Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana e Metrocampania Nordest: il presidente Umberto De Gregorio ha scritto al...