Al festival di Giffoni una ragazza ha confessato in lacrime a Gilberto Pichetto Fratin la sua paura di mettere al mondo figli in un mondo così incerto ed esposto al cambiamento climatico, e ha chiesto al ministro (che a sua volta si è commosso) se abbia la stessa paura per i suoi nipoti.

Questa paura è rubricata sotto la voce “eco-ansia”, ma a un’analisi più attenta la scelta di non fare figli nasce dalla consapevolezza che la vita non ha nessun senso. Gli anti-natalisti prendono spunto anche dal pensiero del filosofo norvegese Peter Wessel Zapffe, autore, negli anni ’30, di un saggio di poche pagine ma molto illuminante: «L’ultimo messia». Lì si sostiene che la vita appunto non abbia alcun senso e la nostra coscienza altro non sia che una macchina per produrre storie ingannevoli ma capaci di allontanarci dall’angoscia del nonsense. Difatti la nostra coscienza è fondata su alcune narrazioni che producono senso, per esempio cerchiamo un ancoraggio (diciamo: questa è la mia famiglia, la mia patria, la mia terra), oppure isoliamo i pensieri pessimisti, promuovendo un sano ottimismo, o ci distraiamo (il Napoli ha vinto lo scudetto e questo è il senso della vita) e infine sublimiamo la nostra angoscia con la creazione artistica, proprio per trasformare l’angoscia in dolore, quest’ultimo infatti può essere condiviso e la condivisione è consolante.

Zapffe è il padre degli anti-natalisti: infatti per sua scelta non ha voluto fare figli, non aveva intenzione di corrompere il mondo con un’altra copia di sé. Ma è anche il padre dei movimenti ambientalisti, perché era convinto che l’uomo sia il problema per il pianeta, non la soluzione, dunque meglio che pian piano lasci questa terra, appunto non riproducendosi. Comunque la pensiate su Zapffe e sulla vita, tracce nel suo pensiero le trovate già in molti ragionamenti di questi ultimi anni, per ora minoritari ma destinati (direi matematicamente) a crescere: quella ragazza è espressione di un pensiero che si sta rafforzando. Si può rispondere? Certo che sì, alcuni di noi fanno notare che rispetto al passato viviamo in un mondo di certo migliore: le nostre nonne hanno fatto figli in condizioni davvero disagevoli, non solo le continue e ricorrenti guerre, ma i problemi legati alla fame e alla malattia, basti pensare che solo ai principi del Novecento la mortalità infantile era la stessa del neolitico e la vita media anche: 35 anni. Eppure, di figli ne facevamo e tanti morivano, a volte bastava una semplice infezione, una di quelle che ora curiamo andando in farmacia e chiedendo un antibiotico a pochi euro. Si può rispondere anche che l’indice di natalità è bassissimo ovunque (da noi, per esempio, così basso, 1.3 da essere irrecuperabile) e che oggi solo un miliardo e passa di persone, ancora, dannatamente poveri fanno molti figli. Se prima di questi sei figli quattro morivano, oggi per fortuna solo due muoiono, ma capite che la popolazione raggiungerà (matematicamente) la cifra di dieci miliardi da qui al 2050.



Ma forse la domanda vera è: questo mondo è un sogno o un incubo? Forse è un sogno che si è realizzato, appunto: bassissima mortalità infantile, meno guerre, più democrazia e quindi l’emersione di tanti io che fino a 70 anni fa non avevano diritto di parola. Ma proprio per questo è anche un incubo, ci sono troppe persone che occupano il pianeta, con troppe aspirazioni e per soddisfarle ci vuole energia: l’energia che abbiamo usato dipende dai combustibili fossili, ha fondato questo mondo da sogno ma (quell’energia) è diventata un incubo e non potrà essere più usata. Forse invece di postare sui social cartine che illustrano il cambiamento climatico alimentando continuamente così l’ansia, invece di elencare tutti i disastri accaduti in quel giorno e attribuirgli tutti al cambiamento climatico, si potrebbe pensare a come abbassare l’emissione di Co2 in maniera realistica, cioè, impegnarsi con pazienza a promuovere innovazioni concrete (migliori turbine, batterie più capienti, agricoltura più sostenibile, sintesi dell’azoto dai batteri, altoforni diversi, recupero dell’urea dalle acque reflue). Così facendo, almeno lavoriamo su un piano sensato per cambiare lo status quo. Non so se la vita abbia senso o meno, una cosa è sicura: non annoiarsi e lavorare insieme per la risoluzione dei problemi è sensato e certamente abbassa l’ansia, eco o altro che sia.