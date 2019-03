Ecoballe, si è fermato il piano di smaltimento. Costa: una vergogna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 25 Marzo 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le ecoballe sono una vergogna italiana che non solo non ci possiamo permettere, ma non vogliamo neanche subire. Lo dico da cittadino di questa terra oltre che da ministro»: Sergio Costa chiede un’accelerata sullo smaltimento dei sei milioni di tonnellate di spazzatura impacchettata che ancora infestano la Campania. E scoppia la polemica. «Il governo nella scorsa legislatura ha dato le risorse alla Regione per lavorare le ecoballe e fare in modo che vengano spostate. Noi abbiamo lasciato le risorse, ma ora vogliamo...