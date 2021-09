I crac cinesi che possono azzoppare la ripresa

La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad) prevede per l’economia globale l’incremento più rapido da cinquant’anni a questa parte. Il rapporto, pubblicato in questi giorni, stima una crescita del 5,3% per quest’anno e del 3,6% nel 2022, con un calo dovuto alle incognite ancora presenti nell’evoluzione della pandemia e nelle scelte di politica economica. Il timore è di un eventuale ritorno alla deregolamentazione e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati