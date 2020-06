Investimenti e tasse, ​ecco da dove si riparte

Archiviati il Consiglio europeo e gli Stati generali sull’economia, siamo pervenuti a due “certezze interlocutorie”, ma mentre nel primo caso c’era da aspettarselo, visto che per varare il Recovery Fund (o meglio il Next Generation EU) serve l’accordo tra 27 Paesi con interessi differenti e non sempre compatibili, nel secondo caso attendevamo perlomeno una cornice concreta, cioè basata su valutazioni (quantitative) delle risorse da attribuire ai principali e indifferibili provvedimenti necessari per far ripartire l’economia di questo Paese. Ebbene, così non è stato, almeno per ora - andando oltre i titoli e le definizioni quali, ad esempio, per far crescere il Pil (ricchezza prodotta nel Paese) occorre una decisa transizione alla green economy, una penetrante digitalizzazione dei servizi e un articolato piano infrastrutturale - e dovremo aspettare l’autunno per conoscere (forse) il Recovery plan italiano. Non sono entrambe buone notizie perché le due decisioni incideranno profondamente sul futuro economico e sociale dell’Italia e, più in generale, dei Paesi Ue e la rapidità di attuazione degli interventi non è un elemento da trascurare.



Sul fronte europeo la situazione appare “paradossalmente” più chiara di quella interna: infatti, sappiamo da tempo quali e a quanto ammontano le risorse (in prestito) attualmente a disposizione, dove possiamo e dobbiamo indirizzarle, quali sono invece quelle ancora da definire come ammontare (tra prestiti e sussidi), ma con la certezza che non saranno utilizzabili – e solo in parte - prima dell’inizio del prossimo anno. Non vogliamo entrare nel dibattito attinente alla possibilità o meno di ottenere dall’Europa, nell’ambito del Recovery Fund, quanto è nelle nostre aspettative (poco più di 80 miliardi in sussidi e non meno di 90 miliardi a prestito), dato che, al di là di “speranzose” dichiarazioni del Governo, l’incertezza regna sovrana in considerazione della rigida posizione assunta da alcuni Paesi del Nord Europa, e non solo, contrari non tanto sul concetto di solidarietà finanziaria, bensì sulle risorse da assegnare come sussidi e sui criteri da rispettare per ottenere quelle in prestito; ci sarà un’accesa trattativa e il Presidente del Consiglio, che ci rappresenterà, (di)mostri senza tentennamenti tutta la sua autorevolezza nel difendere le nostre richieste, anche se appare difficile avere prestiti senza condizioni, seppur “leggere”, dato che il nostro Paese, prima della pandemia, non presentava segni tangibili di una consolidata crescita economica (leggasi aumento del Pil simile alla media europea).



Nel “rientrare” in Italia, invece, osserviamo un’incertezza decisionale ingiustificabile perché, nonostante siano stati approvati decreti per un totale di 80 miliardi, ci troviamo ancora in una fase di emergenza (Cassa integrazione non arrivata a tutti, scarsa liquidità alle imprese, decreti attuativi ancora da definire e senza i quali non c’è operatività e tanto altro) e non ci stiamo occupando di come affrontare la difficilissima stagione della ricostruzione; infatti, non solo non ci sono segnali di una, seppur tiepida, ripartenza, ma perdiamo drammaticamente punti di Pil, il cui recupero diventa sempre più problematico (si ipotizza, tra l’altro, un ulteriore scostamento di bilancio). A proposito di Pil, e cogliendo ancora l’occasione per ribadire che esso non misura le condizioni generali di un Paese ma la sua “efficienza” produttiva in un dato periodo, va detto che basterebbe valutare l’andamento degli aggregati che lo compongono per individuare prioritariamente dove e come intervenire per il suo recupero e, quindi, per una “scossa” al Paese: diciamo subito che la parte più “corposa” del Pil riguarda i consumi (quasi l’80%, fonte Istat), seguita dagli investimenti fissi (17%) ed il rimanente (3%) dalla differenza tra esportazioni e importazioni; ebbene, in relazione ad un Pil di circa 410 miliardi riferito al primo trimestre di quest’anno (contrattosi del 4,7% rispetto a quello del trimestre precedente, cioè di 20 miliardi), i consumi hanno avuto nello stesso periodo una forte riduzione (meno 5,1%), dovuta soprattutto alla minore spesa delle famiglie (meno 6,6%), mentre la spesa delle Amministrazioni pubbliche è rimasta pressoché invariata (meno 0,3%); inoltre, gli investimenti sono diminuiti dell’8% (in particolare nei settori degli impianti, macchinari, mezzi di trasporto e abitazioni), mentre le esportazioni hanno palesato una flessione più marcata delle importazioni (meno 8% contro il 6%), determinando così una contrazione del saldo positivo commerciale.



Questi semplici dati macroeconomici ci suggeriscono immediatamente che, per “risollevare” il Pil, i primi provvedimenti da realizzare dovranno riguardare i consumi delle famiglie, ovvero i loro redditi (di cui i consumi rappresentano il 90% circa); pertanto, ben venga l’approvazione di misure capaci di dare alle famiglie un maggior potere d’acquisto, frutto, ad esempio, di una consistente e duratura riduzione del cuneo fiscale, superiore a quella già preventivata (a vantaggio di imprese e lavoratori), in modo che possano ripartire, anche con la creazione di nuovi posti di lavoro, la produzione, i consumi e le esportazioni. Siamo invece meno convinti dell’efficacia del ventilato taglio temporaneo dell’Iva, perché da un lato non appare facile quantificarne il costo per lo Stato – già in difficoltà per il gettito del primo quadrimestre 2020, inferiore del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (circa 4,5 miliardi, fonte Mef) - e dall’altro potrebbe avere un effetto negativo sui consumi al momento del ritorno alla precedente aliquota. Poi c’è il capitolo degli investimenti da far ripartire e qui sembra fondamentale, oltre ai necessari snellimenti burocratici, sentire attentamente i territori, dato il diverso ritardo accumulato da quest’ultimi sul piano infrastrutturale, della digitalizzazione e delle telecomunicazioni. Dunque, il monitoraggio continuo delle tre componenti il Pil consentirebbe di valutarne i relativi andamenti e di intervenire tempestivamente sulle stesse in maniera “elastica” a seconda degli orientamenti dei mercati. Abbandoniamo, quindi, le analisi di superficie e le strategie “vaporose”, occorrono diagnosi puntuali, tempi certi di realizzazione dei progetti, stime affidabili di spesa e di reintegrazione del Pil; non ci sono alternative per poter passare dal buio causato da una drammatica pandemia al chiarore generato da una “agognata” ripresa economica.



