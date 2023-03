Il clima di fiducia presente tra le famiglie consumatrici e tra le imprese è positivo; per essere più precisi, la fiducia sale tra i consumatori, mentre permane stabile nel campo imprenditoriale. Inoltre, l’aspetto più significativo di questa situazione viene “certificato” dall’indubbio ottimismo registrato per la prima volta – perlomeno nell’ultimo anno – in tutte le articolazioni che caratterizzano il clima complessivo dei consumatori (relative alla condizione economica del Paese, a quella della propria famiglia e alla possibilità futura di lavoro e di risparmio).

E altrettanto confortante appare il giudizio delle imprese in tutte le sue disaggregazioni – seppur meno marcato – con la sola eccezione del comparto delle costruzioni (forse anche a causa delle problematiche che “circondano” il superbonus). A voler confermare questa diffusa e incoraggiante fase di ripresa economica arrivano pure i dati sul Pil (lo scorso anno è aumentato in volume – cioè al netto dell’inflazione - del 3,7% rispetto al 2021 e con un rapporto debito/Pil che scende sotto il 145%, fonte Istat), sull’attuale attività degli insediamenti produttivi (in particolare, il fatturato, espresso in volume, del settore industriale manifatturiero e quello dei servizi appaiono in evidente crescita in termini congiunturali, rispettivamente più 0,9% e più 1,8% e tendenziali, più 4,4% e più 13,5%, fonte Istat) e sul lavoro (l’occupazione continua a mandare segnali positivi, dato che aumenta quella a tempo indeterminato, più 464mila a gennaio scorso, nell’arco di un anno, mentre si riduce quella a termine, meno 47mila, fonte Istat).

Ci sono, quindi, tutte le condizioni per dare continuità a questo periodo caratterizzato, come visto, da numerosi riscontri indicativi di un solido miglioramento del Paese sotto il profilo macroeconomico, il cui “filo rosso” - che sembra trovare spazio nell’agenda del premier Meloni - risiede nella ricerca del giusto equilibrio tra le istanze dei diversi operatori socioeconomici e la qualità e trasversalità degli interventi; infatti, come non sottolineare l’indirizzo che ha dato il governo al tema degli “occupabili”, nel momento in cui si prova a risolvere due problemi interdipendenti: una formazione adeguata alle esigenze del mercato e la conseguente maggiore possibilità di trovare lavoro; oltre a ciò, appare finalmente realizzabile una riorganizzazione semplificata degli incentivi alle imprese (a tale riguardo, nei giorni scorsi, è stato approvato in Cdm un disegno di legge delega) che coinvolge numerosi ambiti di intervento estremamente collegati tra loro, quali, ad esempio, la transizione digitale e il sistema educativo (investire nella transizione digitale significa impiegare risorse anche nell’educazione “scientifica” dei giovani) e il sostegno all’imprenditoria femminile (investire, più in generale, nella gender equality impone pure un notevole impegno di risorse nel welfare familiare, oggi quasi esclusivamente a carico delle donne); inoltre, non dobbiamo dimenticare un altro “appuntamento” rinviato da decenni, ovvero la riforma fiscale (dopo le “anticipazioni” nella legge di bilancio – accenno di riduzione del cuneo fiscale e ampliamento della flat tax fino a 85mila euro di ricavi per gli autonomi - il 2023 dovrebbe essere l’anno della legge delega) per la cui realizzazione saranno decisivi almeno due fattori: la coesione politica delle forze di governo e i margini finanziari disponibili (quest’ultimi sono fortemente legati alla nostra capacità di ridurre il debito pubblico e ciò spiega la decisa “resistenza” del premier a non contrarre altro deficit, visto pure il “pesante” dato del 2022, meno 8%, prodotto specialmente dai bonus edilizi).

Resta sullo sfondo, poi, l’aspetto territoriale, considerato che valorizzare le peculiarità dei territori e attuare con successo gli interventi infrastrutturali significa destinare risorse soprattutto al Sud per ridurre il gap con il Nord in termini di investimenti (oggi, su 100 Euro non meno di 60 sono investiti nel Nord e soltanto 20 nel Sud) e di occupazione (tasso che sfiora il 70% al Nord e non arriva al 50% al Sud), con benefici non indifferenti per i bassi redditi delle famiglie meridionali. Pertanto, appare chiaro come in questo percorso di crescita del Paese diventi cruciale dotarsi di una architettura di elementi strutturali che sono alla base di una società avanzata, tra i quali non possono mancare un’efficiente rete infrastrutturale estesa a tutto il territorio nazionale, una compagine giovanile preparata ai cambiamenti in atto, una forza lavoro produttiva e adeguatamente retribuita e un sistema delle imprese altamente competitivo. Insomma, l’impressione che si ricava guardando i provvedimenti in programma dell’esecutivo è quella di voler costruire un “edificio” armonico, dove i “pilastri” macroeconomici (e non solo) che lo sostengono tendono a mostrarsi sempre più saldi e, al tempo stesso, reciprocamente interconnessi.