Alle incoraggianti considerazioni sulle aspettative di crescita economica svolte nei giorni scorsi dal governatore di Bankitalia, sono seguite le previsioni macroeconomiche della Commissione europea e in entrambi i casi ci hanno consegnato una Italia in una posizione di confortante ripresa, nonostante le ben note difficoltà derivanti da un’inflazione inaccettabile, dagli aumenti energetici, senza dimenticare il Covid.

Il Paese, quindi, ha superato la fase di “convalescenza” e appare oggi in progressivo miglioramento; sono sufficienti pochi dati per avvalorare questa affermazione: l’inflazione è prevista in decisa contrazione (6,1% quest’anno, era 8,7% nel 2022) e il Pil crescerà dello 0,8%, più di Francia e Germania. Sono, però, le previsioni per il prossimo anno a destare qualche apprensione – come sottolineato dal commissario Gentiloni – in quanto la crescita è stimata all’1% e, se saranno confermate, riporteranno il Paese in fondo alla graduatoria Ue. Al di là di provare a smentire con i fatti questa ipotesi previsiva, è importante segnalare le ragioni di questo ridimensionamento dovute – dice sempre la Ue – principalmente alla non ancora ben chiara revisione del Pnrr, che, secondo Gentiloni, deve essere argomentata per ogni singolo progetto, evitando così una grossolana rimodulazione.

La questione non è pleonastica nel momento in cui siamo il Paese con un debito che si aggira intorno al 145% del Pil e gli investimenti pubblici (e anche privati), oculatamente indirizzati, sono fondamentali per crescere. Ecco, qui si trova il vero scoglio da oltrepassare, ovvero tenere sotto controllo la gestione della Finanza pubblica e prepararsi ad avviare un percorso volto a ridurre il debito pubblico in vista del nuovo Patto di stabilità. Ma andiamo con ordine: a nessuno sarà sfuggito il continuo riferimento del premier Meloni sulla necessità di contenere il debito pubblico e sulla volontà di “asciugare” il più possibile il deficit, considerato il pesante tributo che lo Stato paga in termini di interessi sul debito (si pensi che se il rapporto debito/Pil fosse “miracolosamente” pari a quello medio attuale dell’Eurozona - 94%, fonte Bankitalia - gli interessi sul debito diminuirebbero annualmente di circa 30 miliardi, dando un grande sollievo alle casse statali). A questo riguardo alcuni analisti ribadiscono, con ragione, che il nostro debito è più che sostenibile, grazie al suo limitato costo medio e al segno positivo del saldo primario (differenza tra entrate e uscite correnti al netto degli interessi passivi) degli anni passati (nel decennio che ha preceduto il Covid il saldo primario medio annuo era intorno al 2%), anche se nello stesso tempo il debito non ha smesso di aumentare, al di là di fisiologiche oscillazioni, a testimonianza di non aver dedicato le necessarie risorse per farlo calare; inoltre, negli ultimi 3 anni siamo entrati in zona disavanzo e questa condizione certamente non ci avvantaggia.

Per l’Italia, dunque, la diminuzione del debito resta una priorità. Paesi come la Spagna e il Belgio, ad esempio, sono stati capaci di fare una seria operazione di risanamento che li proietta in una posizione più tranquilla rispetto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e più competitiva nei settori produttivi. Pertanto, il Governo è chiamato innanzitutto a ritrovare al più presto un avanzo primario e poi ad individuare un non facile equilibrio in grado di garantire una durevole tenuta dei conti pubblici, vista anche l’attuale combinazione favorevole dei tassi di interesse della Bce che crescono molto più lentamente - perché le aspettative di inflazione sono in calo- e lo spread che si mantiene basso.

Quali le strade possibili? Al fine di ridurre il rapporto debito/Pil – indicatore ritenuto nevralgico in ambito Ue - si possono intraprendere due sentieri non necessariamente alternativi, ovvero ridurre il numeratore del rapporto (il debito) oppure far crescere il denominatore (produrre maggiore ricchezza). Diciamo subito che agire sul numeratore appare molto più difficile, dato che si tratta di avviare una sana spending review a cui molti hanno tentato di mettere mano, ma con scarso successo; invece, far crescere il Pil sembra meno complicato (utilizzando soprattutto i fondi del Pnrr), con la consapevolezza, però, che parte delle maggiori entrate statali (dovute alla superiore produzione) siano strutturalmente destinate ad attenuare gradualmente il peso del debito.

Un’ultima notazione: in attesa dei nuovi criteri sulla gestione del debito e per mitigare possibili rischi di shock finanziari, il premier guarda con favore ad una più ampia partecipazione delle famiglie italiane in tema di acquisto dei titoli di Stato, pur constatando che il peso degli acquisti dei detentori esteri è in forte contrazione da almeno un ventennio (oggi non arriva al 30%); l’iniziativa potrebbe essere ben accolta nel Paese, ma attenzione agli umori dei mercati e alle regole Ue.