«Ho sempre creduto nei numeri…!». Così inizia il discorso di John Nash quando, nel dicembre del 1994, gli fu assegnato il premio Nobel per l’Economia. Già, credere nei numeri, cioè in questo “linguaggio” universale con il quale si ordina meglio il pensiero, si misurano con maggiore accuratezza le diversità e le distanze e, di conseguenza, si assumono decisioni più chiare, più trasparenti e, generalmente, più efficaci.

Il nostro Paese, però, tende ad essere più incline all’elegante ambito qualitativo della conoscenza e, infatti, in molte circostanze, siamo più orientati ad esporre e/o interpretare un determinato fatto con un insieme di parole - piuttosto che con precise e poco “ritrattabili” cifre - poiché un tale atteggiamento permette, il più delle volte, di poter cambiare e/o “ammorbidire” una data posizione in caso necessità. Qualche esempio? Frasi come “l’economia verde creerà migliaia di posti di lavoro” oppure “siamo per l’accoglienza diffusa” ne rappresentano un saggio incontestabile.

Ora siamo alla vigilia della manovra economica 2024 e, nonostante l’afa agostana, è cominciato sui media l’elenco della lunga serie di impegni e di interventi di cui dovrebbe essere “riempita” la prossima legge di bilancio. Considerato il costo delle richieste (prudenti stime dicono che si aggira intorno ai 40 miliardi) e tenuto conto delle limitate risorse a disposizione, non appare facile mantenere tutte le promesse fatte dai decisori politici, dato che c’è da rinnovare il taglio del cuneo fiscale (costa circa 10 miliardi), si parla di sconti fiscali per chi assume neomamme, di ridurre gli scaglioni Irpef e, inoltre, c’è il capitolo delle pensioni, con la proposta di conservare anche per il prossimo anno “quota 103” – uscita dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi versati – che non fa dormire migliaia di potenziali pensionati. Su quest’ultimo aspetto, naturalmente, dalla Politica si sottolinea la parte più propriamente “diplomatica” dell’operazione, ma si tace – o quasi - su quella relativa alla spesa da sopportare, insomma si sorvola sui numeri.

A tale proposito, registriamo come l’Italia sia il Paese europeo con la più alta percentuale della propria ricchezza prodotta che annualmente viene destinata alle pensioni (più del 16%, fonte Istat), frutto del combinato disposto tra un processo inarrestabile d’invecchiamento della popolazione e una generosità di trattamento pensionistico che trova nel mondo poche similitudini, sia in termini del sistema attuale di calcolo dell’assegno che di età anticipata al pensionamento.

Il risultato di questo meccanismo porta il sistema ad essere continuamente in “affanno”, pur sborsando per esso quasi il 50% dell’intera spesa per il welfare - che corrisponde a circa 600 miliardi - mentre, ad esempio, per la Sanità se ne spendono poco più del 20% e, ancor meno per l’Istruzione e per le altre forme di protezione sociale. Alla luce di questi numeri non appare difficile “afferrare” come sia necessario rispondere in misura più adeguata ai bisogni della gente.

Altro tema da “leggerne” con avvedutezza le cifre è quello del mercato del lavoro: si discute tanto di lavoro povero, di come renderlo migliore sul piano retributivo – ci si “accapiglia” sul salario minimo, ovvero se fissarlo per legge o lasciarlo alla contrattazione collettiva – ma si guardano poco i dati sull’inattività (persone che non lavorano e non lo cercano) che sono più di 10 milioni e pongono il Paese circa 20 punti percentuali indietro, rispetto all’Europa, tra i giovani di 15-24 anni (74% con la media Ue pari al 56%, fonte Eurostat), più di 10 punti tra i giovani di 25-34 anni (circa il 25% contro il 14%) e intorno agli 8 punti per gli adulti di 35-60 anni (24% contro più o meno il 16%). Non è il caso di dedicare più attenzione a questo contingente così ampio e parimenti trascurato? Confidiamo che la nuova impostazione data dal premier Meloni al dopo Reddito di Cittadinanza possa produrre buoni risultati.

Resta sullo sfondo il tema dell’inflazione che “corrode” il potere d’acquisto delle famiglie e si dibatte su come arginarne l’impatto (la Fed e la Bce potrebbero aumentare di nuovo i tassi di interesse), senza però riflettere più di tanto sulle differenze territoriali; al riguardo vale la pena far presente che l’Istat ha da poco diffuso un rapporto (sperimentale) con alcuni primi risultati riguardanti una stima degli indici spaziali regionali dei prezzi al consumo (cioè l’inflazione) – riferiti, per il momento, soltanto ai beni alimentari (comprese le bevande alcoliche) e all’abbigliamento (interessano, comunque, circa il 30% della spesa complessiva di una famiglia media) – da cui si evince, tra l’altro, come l’Alto Adige risulti più “costosa” della Campania del 15% circa e di ciò non si può non tener conto. Possiamo aspettarci dal governo una strategia programmatica affidata, dove possibile, ad un’attenta analisi quantitativa? Siamo fiduciosi, perché si potrebbero risolvere molti dei reali problemi della gente.