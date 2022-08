La “cura” Draghi funziona anche al di là della conclusione anticipata del governo. Dopo il dato sull’incremento del Pil, che da un lato “allunga” a 6 trimestri consecutivi le variazioni positive di crescita (cioè dall’inizio dell’attività dell’esecutivo Draghi), e dall’altro porta il nostro prodotto a superare i livelli prepandemici (ricordiamo che le cifre sono al netto delle variazioni dei prezzi, cioè non risentono dell’aumento “vertiginoso” dell’inflazione di questi tempi) è arrivata un’altra buona notizia.



Sono tutti incoraggianti gli indicatori Istat riguardanti il mercato del lavoro: cresce l’occupazione (tasso al 60,1%, non era così da mezzo secolo), si riduce, seppur di poco, la disoccupazione (ora all’8,1%) e pure l’inattività (34,5%). Tuttavia, il vero scoop, passato un po’ sotto silenzio, risulta essere il transito dei giovani dall’inattività e dalla disoccupazione verso l’occupazione.

Spieghiamo meglio analizzando la situazione da un punto di vista congiunturale (rispetto al mese di maggio) e tendenziale (rispetto a giugno dello scorso anno): in ambito congiunturale la disoccupazione giovanile (intesa tra i 15 e i 34 anni, come da indicazioni Ue) è aumentata di poco meno di 20mila unità, mentre i giovani inattivi si sono ridotti di quasi 100mila unità; nel contempo gli occupati sono cresciuti di oltre 80mila unità, assorbendo – si può presumere - buona parte di coloro che hanno lasciato la “scomoda” posizione di inattivi (anche la parte residua di inattivi, che potrebbe essere entrata nella disoccupazione, va accolta con favore perché il disoccupato cerca lavoro, l’inattivo no, come già sottolineato da queste colonne).

Da un punto di vista tendenziale, inoltre, da circa un anno la disoccupazione dei giovani si è progressivamente ridotta di oltre 150mila unità, così come l’inattività degli stessi, che si è contratta di 200mila unità; ebbene, nello stesso periodo la relativa occupazione è aumentata di un ammontare all’incirca pari alla somma dei due aggregati (disoccupazione e inattività) e non appare difficile persuadersi come tale “passaggio” rappresenti una situazione molto importante per i nostri giovani e per la ripresa del Paese.

Dunque, la componente giovanile sembra avere più fiducia nella ricerca di lavoro, suffragata da una maggiore possibilità di trovarlo; forse quello che ancora manca è la possibilità di “incontrare” con un bagaglio formativo adeguato - che attualmente ancora appare carente - le figure professionali più “gettonate”. Dunque, cresce il Pil, il mercato del lavoro, fortemente collegato con la crescita, sembra riprendersi – in particolare nella sua componente giovanile - e la ripresa manda segnali positivi; si tratta adesso di non “sprecare” questa fase favorevole. Cosa fare, quindi, e a quali obiettivi prioritari fare riferimento? Due appaiono i target da cui non poter prescindere: proseguire sulla strada che porta al raggiungimento degli obiettivi 2022 del Pnrr (altrimenti non arriverebbero 19 miliardi di finanziamenti a fine d’anno) e poi tenere sotto stretto controllo la spesa pubblica (entrambi influenzano non poco la formazione del Pil). Non dobbiamo dimenticare, infatti, che esiste una specie di “equazione” che lega la spesa pubblica alla ricchezza prodotta nel Paese, nel senso che più cresce quest’ultima, più crescono – anche a parità di aliquote applicate - le entrate dello Stato, con le quali “garantire” la spesa pubblica. È un circolo virtuoso il cui equilibrio si può alterare quando la spesa pubblica diventa improduttiva, tale da non contribuire più a generare ricchezza. Nel 2021 la spesa pubblica italiana si è avvicinata ai mille miliardi (più del 55% del Pil, era poco più del 48% nel 2020, con una crescita che sfiora i 60 miliardi) e controllarne la qualità e la quantità è fondamentale, non soltanto per vigilare sul nostro gigantesco debito pubblico (da qui l’insistenza del premier a non attivare nuovi scostamenti di bilancio), ma anche per dare impulso alla produzione (e, perciò, alle entrate dello Stato). Spendere bene, inoltre, significa attuare riforme credibili (sulla Giustizia, sul Fisco, sulla Concorrenza e sulla Pa), senza le quali la ripresa del Paese avrebbe vita difficile. Insomma, l’economia del Paese appare posizionata su un percorso ben delineato e sobrio; speriamo che dopo le elezioni di settembre i nostri governanti propongano soluzioni adeguate ed efficaci (il primo esame sarà la legge di bilancio) senza ricorrere a provvedimenti fuori portata o, ancora peggio, controproducenti.