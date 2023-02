Stupendi. Veri Champions. Così forti, gli azzurri stavolta vestiti di bianco, da spegnere l’ondata razzista che ha travalicato i confini: il coro “Odio Napoli” si è ascoltato anche nel salotto di Francoforte perché quelli dell’Eintracht sono gemellati con gli ultrà dell’Atalanta. È stata una festa grazie a Osimhen, che al ventesimo gol - vale il pagamento di un bonus - ha baciato la maglia.

Un gesto d’amore in quel momento chiave non soltanto per la partita ma anche per la qualificazione ai quarti di Champions League, obiettivo finalmente concreto dopo essere stato a lungo inseguito. Il Napoli ha avvertito un po’ di iniziale sofferenza quando l’Eintracht ha pressato sulla fascia destra ma non vi sono stati particolari problemi per la linea difensiva e Meret. La squadra ha preso coraggio, come auspicava Spalletti e nel giro di quattro minuti è passata dallo sconforto per palo di Lozano-rigore sbagliato da Kvara all’estasi per la rete di Osimhen. L’Eintracht ha rivelato il suo punto debolissimo, sulla fascia sinistra, dove Lozano - sempre più in crescita - si è lanciato, incontenibile per N’Dicka e Max. Esporsi al contropiede del Napoli significa rischiare grosso, il gol è quasi sicuro. Palo del Chucky, poi rigore fallito da Kvara, confortato da Osimhen e capitan Di Lorenzo. Ma i leoni di Spalletti sono indomabili, non si abbattono alla prima avversità. Anzi, ancora più forti sono i loro stimoli. Lesto di testa e piede, Lobotka - un maestro nel gioco, disposto anche a sacrificarsi in marcatura sul lato sinistro dove c’era l’ex mondiale Goetze - ha trovato il varco per Lozano, il servizio per Osimhen è stato sfruttato da questo straordinario bomber che ha cercato i tifosi, la sua gente, in curva per condividere la gioia del secondo gol in Champions League.

La ripresa, esattamente come la seconda parte del primo tempo, è stata a senso unico. Comandata dal Napoli ancor prima che l’Eintracht restasse in dieci per l’espulsione di Kolo Muani (salterà il match al Maradona). Più palle gol costruite da Lozano, incontenibile. Uno spettacolo la magistrale azione del raddoppio di Di Lorenzo, servito col tacco da Kvara. Uno di quei gesti tecnici che si vedono raramente sui campi italiani e infatti questa squadra ha una dimensione internazionale, come ha potuto constatare un avversario che nella scorsa primavera aveva vinto l’Europa League: è stato in grado di affacciarsi raramente nella trequarti perché schiacciato da questo Napoli che non ha timori né tecnici né ambientali e che perciò potrebbe farsi un altro regalo, dopo lo scudetto sempre più vicino. A Napoli si immagina la finale Champions e Spalletti sembra proprio essere arrivato qui per realizzare questi sogni.



Brillantemente superato quello che era da ritenere un esame per le ambizioni azzurre. Ottimo il girone, ma le partite da dentro o fuori sono altro. E la squadra ha una sua storia in Italia, dove negli ultimi anni si è spesso piazzata seconda o terza: lo scudetto è l’esaltante ma logica conseguenza di un percorso ben studiato da De Laurentiis e Giuntoli. L’Europa aveva finora rappresentato un muro valicabile sì ma fino a un certo punto. La tappa di Francoforte dice ben altro sulla forza del Napoli e dà la spinta per il futuro, anzitutto per la partita di ritorno del 15 marzo che si giocherà nel Maradona strapieno. Il 2-0 è un risultato pesante e che non condizionerà l’atteggiamento degli azzurri al ritorno perché Spalletti non specula e non a caso Glasner ha definito il Napoli una squadra “non italiana”. È europea nel gioco e nella capacità di neutralizzare i rivali, come è accaduto ieri sul campo dell’Eintracht, sotto gli occhi di migliaia di napoletani in estasi e di De Laurentiis che alla vigilia ha teso la mano ai tifosi, scordandosi il passato di striscioni, insulti e scorte. Qui non dev’esservi più una goccia di veleno o un sussurro di rancore: sono i giorni (e le notti) della gloria.