Partiti deboli e liste pulite, ​controlli più difficili

Le elezioni comunali del prossimo 12 giugno saranno di straordinaria importanza. Perché saranno un test cruciale non soltanto per le alleanze politiche messe in campo, ma per verificare lo stato di salute civica della grande area metropolitana napoletana. Entro sabato dovranno essere presentate le liste che si candideranno a governare comuni importanti come Pozzuoli, Acerra, Portici, Somma Vesuviana e Sant’Antimo. Comuni problematici, dove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati