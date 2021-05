Nervi tesi, ora il Pd accelera: pronti a lanciare Manfredi come candidato sindaco di Napoli

Quante cose sono successe in una domenica calda, caldissima primo anticipo d’estate nel mondo della politica. E l’epicentro della battaglia per decidere il candidato sindaco di Napoli è Roma. Certo, tutti nel Pd sostengono «che no, le sorti della capitale del sud si decidono a Napoli» e c’è da crederci. Ma non può essere solo un caso quanto successo ieri. Infatti appena è stata ufficializzata la mancata alleanza tra Pd e M5S nella Capitale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati