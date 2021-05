Dopo tanto fumo ora si apra la stagione della concretezza

Non domandatevi quello che Napoli può fare per voi, ma quello che voi potete fare per Napoli. La citazione kennediana non sembri velleitaria: al contrario, a poche ore dall’ufficializzazione dell’ultima candidatura «pesante» - quella di Gaetano Manfredi, su cui alla fine Pd e 5 Stelle hanno trovato l’intesa firmando un roboante Patto per la città - queste parole ci appaiono più che mai da scolpire nella pietra della campagna elettorale che si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati